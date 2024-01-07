"Должна платить": РФ не может захватить Украину, поэтому пытается ее уничтожить, — Кулеба

По словам главы МИД, Кремль принял решение избрать военную "стратегию", которая направлена на террор мирных жителей. Союзники должны помочь остановить Москву.

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины при помощи различного вооружения. Это их стратегия, ведь захватить страну не получилось. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с японской коллегой Йоко Камикавой в Киеве 7 января.

По его словам, Кремль не собирается менять свою военную "стратегию", поэтому намерен дальше терроризировать Украину. Соответственно, Киеву необходима помощь от партнеров.

Украинский дипломат напомнил, что во время голосования в "Группе семи", Японим пригласила на саммит в Хиросиме президента Владимира Зеленского. Тогда и было принято решение о том, чтобы предоставить ВСУ истребители F-16.

"Я проинформировал свою коллегу сегодня и о другой стороне войны, а именно о потребности Украины не только в самолетах, но и прежде всего в средствах противовоздушной обороны. Я отметил коллеге, что главная российская военная стратегия заключается в следующем: если ты не можешь что-то захватить, ты должен это полностью уничтожить. Поэтому ежедневно украинские города разрушают российские ракеты и дроны. Они не могут нас захватить, поэтому пытаются нас уничтожить", — заявил Дмитрий Кулеба.

Чем больше систем ПВО предоставят партнеры Украине, тем под более сильной защитой будут города. К слову, перед началом пресс-конференции началась воздушная тревога, поэтому ее участники были вынуждены переместиться в укрытие.

Связана опасность была с угрозой применения противником баллистических ракет. Это стало еще одним напоминанием, говорит Дмитрий Кулеба, что украинское небо нужно закрыть.

"Мы с министром (МИД Японии, — ред.) разделяем мнение, что Россия должна платить за свою агрессию своими деньгами. Это будет логично и закономерно, а также будет четким сигналом любому в мире о том, что если ты что-то разрушаешь, ты должен за это заплатить", — добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 5 января сообщалось, что РФ наращивает закупки иностранных баллистических ракет. По словам американских аналитиков, российские оккупанты добились "относительного успеха", обстреливая Украину баллистическими ракетами в сочетании с крылатыми ракетами и БПЛА.