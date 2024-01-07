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ВС РФ атаковали центр Херсона: есть погибшие и раненые (фото)

обстрел
ВС РФ атаковали центр Херсона

Во время обстрела Херсона войска РФ попали в жилой дом, в результате чего погибло два человека, еще несколько — получили ранения.

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Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате ракетной атаки россияне попали в жилой дом. Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Тelegram-канале.

"Во время очередного обстрела Херсона с временно оккупированного левобережья россияне попали в жилой дом. В результате прямого попадания вражеского снаряда одна женщина погибла и одна получила ранения", — написал Мрочко.

На данный момент известно о двух погибших и нескольких раненых.

Пост Романа Мрочко Fullscreen
Пост Романа Мрочко

Кроме того, глава местной ОВА Александр Прокудин отметил, что в течении воскресенья, 7 января, захватчики обстреливают Херсон — местные жители постоянно слышат взрывы.

Россияне обстреливают Херсон Fullscreen
Россияне обстреливают Херсон
Россияне обстреливают Херсон Fullscreen
Россияне обстреливают Херсон
Россияне обстреливают Херсон Fullscreen
Россияне обстреливают Херсон
Россияне обстреливают Херсон
Россияне обстреливают Херсон
Россияне обстреливают Херсон

Напомним, что российские войска накануне, 6 декабря, атаковали Харьковскую область, повреждены здания, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в ОВА рассказали о последствиях удара РФ в Донецкой области. Погибли по меньшей мере пятеро детей, враг использовал ракеты С-300.

Также враг атаковал ударными беспилотниками Хмельницкую область. Известно, что в области работали силы противовоздушной обороны, информации о пострадавших не было