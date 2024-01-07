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ЗС РФ атакували центр Херсона: є загиблі та поранені (фото)

обстріл
ЗС РФ атакували центр Херсона

Під час обстрілу Херсона війська РФ влучили в житловий будинок, унаслідок чого загинуло двоє людей, ще кілька — дістали поранення.

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Окупанти вкотре обстріляли Херсон. Унаслідок ракетної атаки росіяни влучили в житловий будинок. Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Тelegram-каналі.

"Під час чергового обстрілу Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя росіяни влучили в житловий будинок. Унаслідок прямого влучання ворожого снаряда одна жінка загинула та одна отримала поранення", — написав Мрочко.

Наразі відомо про двох загиблих і кількох поранених.

Пост Романа Мрочко Fullscreen
Пост Романа Мрочко

Крім того, голова місцевої ОВА Олександр Прокудін зазначив, що протягом неділі, 7 січня, загарбники обстрілюють Херсон — місцеві жителі постійно чують вибухи.

Росіяни обстрілюють Херсон Fullscreen
Росіяни обстрілюють Херсон
Росіяни обстрілюють Херсон Fullscreen
Росіяни обстрілюють Херсон
Росіяни обстрілюють Херсон Fullscreen
Росіяни обстрілюють Херсон
Росіяни обстрілюють Херсон
Росіяни обстрілюють Херсон
Росіяни обстрілюють Херсон

Нагадаємо, що російські війська напередодні, 6 грудня, атакували Харківську область, пошкоджено будівлі, є постраждалі.

Також повідомлялося, що в ОВА розповіли про наслідки удару РФ у Донецькій області. Загинули щонайменше п'ятеро дітей, ворог використовував ракети С-300.

Також ворог атакував ударними безпілотниками Хмельницьку область. Відомо, що в області працювали сили протиповітряної оборони, інформації про постраждалих не було