Цифровой рекрутинг в армию: в Украине запускают проект по поиску операторов дронов

По словам вице-премьера по цифровой трансформации, будут искать операторов дронов.

Разработчики проекта по цифровому рекрутингу в ВСУ находятся на финальной стадии подготовки. Известно, что он будет нацелен на поиск операторов дронов. Об этом в эфире телемарафона сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, работа над проектом подходит к концу.

"Пилот будет на направлении беспилотников. Мы уже запустили несколько бета-тестирований с бригадами, когда ищем таргетированных пилотов-операторов для роты ударных дронов. Сейчас тестируем процесс, насколько есть обратная связь от желающих вступить в ряды ВСУ", — сказал министр.

Смотрите комментарий Федорова от 4:41:14 эфира

По его словам, авторы проекта стремятся объяснить тем, кто изъявит желание служить, кем они могут стать, сколько будет длиться обучение, какой будет зарплата, какие будут боевые задачи.

"Сложно запустить этот проект, потому что нужно перестраивать систему. Систему, где нет ТЦК, где по сути рассказывается о возможностях, преимуществах и опыте, который будет", — добавил Федоров.

Рекрутинг в ВСУ: что известно

Несмотря на полное понимание необходимости мобилизации и соответствующего закона о ней, соответствующий законопроект будет меняться в результате общественных и профессиональных обсуждений.

Минобороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предусматривает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где хочет служить. В целом процесс схож с трудоустройством.

Напомним, недавно в ВСУ рассказали, кому из мужчин не имеют право вручать повестки на блокпостах. В частности, такое вручение повесток больше касается тех, кто пытается избежать постановки на учет.

Между тем артиллерист из "Волков Да Винчи" высказался о мобилизации в Украине и предупредил об опасности. Всем мужчинам, которым исполнилось 18 лет во время мобилизации в Украине нужно прийти в ТЦК и СП и встать на учет. И это не значит, что сразу всех отправят на фронт, сказал боец.