"Льют в ракеты воду, а не топливо": СМИ выяснили, как коррупция уничтожает армию Китая

По данным журналистов, взяточничество в крупнейшей по численности армии в мире подорвал процесс ее модернизации и боеспособность. Если Си Цзиньпин не исправит ситуацию, планы вторжения в Тайвань могут сорваться.

Огромный уровень коррупции в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) подорвал процесс ее модернизации и вызвал сомнения в способности вести войну. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Лидер КНР Си Цзиньпин вынужден был провести масштабные чистки в вооруженных силах, но проблему удалось решить лишь частично.

"Си с меньшей вероятностью будет рассматривать возможность крупных военных действий в ближайшие годы", — говорят собеседники.

Американские разведчики привели несколько фактов коррупции в НОАК. Китайские военные заправляли ракеты водой, а не специальным топливом, а большие поля ракетных шахт на западе Китая просто не способны эффективно запустить ракеты из-за неисправностей.

Глава КНР вложил миллиарды долларов на модернизацию армии к 2027 году. Центральное место в этом занимало создание ракетных сил, которые сыграют ключевую роль в возможном вторжении в Тайвань, указывает агентство.

Армия Китая погрязла в коррупции: как с этим борется Си Цзиньпин?

За последние шесть месяцев расследования в Китае обвинения во взяточничестве получили более 12 военных чиновников. Известно, что 29 декабря высший законодательный орган Китая уволил девять представителей оборонного ведомства, в том числе пятерых, связанных с ракетными силами и как минимум двоих из департамента разработки оборудования для НОАК.

Несколькими днями ранее главный политический консультативный орган Китая публично отстранил от должности трех руководителей государственных производителей ракет. Эта волна чисток произошла после смещения в октябре бывшего министра обороны Китая Ли Шанфу, который находился на посту лишь семь месяцев.

"Это лишь официальные отставки в Пекине. В отличие от других ветвей власти в Китае, военные не объявляют о расследованиях коррупции. Одного генерал-майора ракетных войск незаметно отстранили от работы в муниципальном законодательном органе Пекина в ноябре", — рассказывают источники.

Признаки стремления Си Цзиньпина искоренить взяточничество в армии впервые проявились в июле. Тогда высший военный орган Китая объявил о новом механизме выявления и предотвращения коррупционных рисков. Департамент разработки оборудования начал расследование по факту взяточничества, которое совпало с пребыванием Шанфу Ли на посту.

Департамент назвал восемь вопросов, включая утечку данных и помощь определенным компаниям в обеспечении тендерных заявок. После этого появились сообщения о проверках и отстранении от выполнения обязанностей троих высокопоставленных руководителей ракетных войск.

Напомним, НОАК в конце прошлого года во время учений впервые показала работу передовых систем Type 625. Комплексы способны уничтожать дроны, самолеты и вертолеты.

Китайские военные ранее успешно испытали электромагнитную катапульту на авианосце класса Type 003 "Фуцзянь". Это оборудование позволит запускать с палубы авианосца тяжелые самолеты.