Новинка для авианосцев: китайские военные испытали электромагнитную катапульту (видео)

Катапульта установлена на китайском авианосце "Фуцзянь". По мнению экспертов, с ее помощью можно будет запускать с палубы тяжелые самолеты, например, борта ДРЛО.

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Китайские военные провели испытания электромагнитной катапульты на авианосце "Фуцзянь" класса Type 003, который был спущен на воду 17 июня 2022 года. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях КНР.

На первых секундах видео показано запуск с помощью катапульты испытательного груза в воду. Как рассказали эксперты "Милитарного", испытания катапульты является важным этапом подготовки к эксплуатации современного авианосца, который проводится перед этапом ходовых испытаний.

"Катапульту испытывают с "мертвым грузом", который по массе сопоставим с палубными самолетами, запускают в воду для проверки надежности и мощности катапульты", — пояснили эксперты.

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Также сообщается, что данная катапульта на авианосце — новинка китайских ВМС. Фактически авианосец "Фуцзянь" стал первым кораблем Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который был оснащен этим агрегатом. Например, другие авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун", оборудованы классическим трамплином.

Эксперты отметили, что данное оснащение, по всей видимости, позволит запускать с палубы авианосцы тяжелые самолеты, те же борта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). В частности китайцы в настоящее время активно испытывают такой самолет KJ-600. Информация об этом появилась в соцсетях 17 ноября.

И хотя точные тактико-технические характеристики KJ-600 неизвестны, предполагается, что самолет имеет дальность полета до 1250 км, а потолок составляет 15 км.

Ранее сообщалось. что в Китае на верфи в "Ляонань" создают необычный фрегат с поразительным дизайном и совершенно новой конфигурацией. Эксперты отмечают, что создаваемый корабль имеет ярко выраженные стелс-характеристики.