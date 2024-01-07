На весь год не хватит: эксперт рассказал, где ВС РФ хотят атаковать в ближайшее время (видео)
Майор запаса Алексей Гетьман сказал, что до выборов президента в России, которые состоятся 15-17 марта, ВС РФ хотят выполнить определенные боевые задачи.
Практически по всей линии фронта наблюдается непростая ситуация. Так, россияне активизировались практически на всех участках. О планах оккупантов рассказал майор запаса Алексей Гетьман в интервью "24 каналу".
По его словам, до выборов президента в России, которые состоятся 15-17 марта, ВС РФ хотят выполнить определенные боевые задачи.
"На весь год их точно не хватит. Все же это связано с выборами без выбора в России, которые должны состояться 15 – 17 марта. Это срок, до которого должны выполнить определенные боевые задания", – сказал он.
Эксперт отметил, что россияне хотели захватить Авдеевку еще до 14 декабря, когда президент РФ Владимир Путин проводил свою "прямую линию". Затем дата сместилась к Новому году, но и эта задача была провалена.
"Крайний срок перенесли с 1 января где-то на 15 марта, чтобы выборы президента проходили на фоне каких-то "побед" на линии фронта", — сказал эксперт.
По его словам, россияне сейчас будут атаковать по всей линии фронта, чтобы растянут оборону украинских сил. Гетьман назвал главные направления, где могут наступать оккупанты:
- Купянск-Узловой,
- район Бахмута – Клещиевка и Андреевка,
- Авдеевка и Марьинка;
- Угледарское направление;
- район Токмака;
- левобережья Херсонской области.
Кроме того, Гетьман сказал, что ВС РФ могут проводить наступления также на других направлениях, но самое большое сосредоточение вражеских войск будет именно на этих.
Напомним, что глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что российские войска планируют концентрировать силы для продвижения на Купянском направлении. По его словам, на Западе могут не разделять Купянское, Харьков и Слобожанское направления.