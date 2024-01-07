На весь год не хватит: эксперт рассказал, где ВС РФ хотят атаковать в ближайшее время (видео)

Майор запаса Алексей Гетьман сказал, что до выборов президента в России, которые состоятся 15-17 марта, ВС РФ хотят выполнить определенные боевые задачи.

Практически по всей линии фронта наблюдается непростая ситуация. Так, россияне активизировались практически на всех участках. О планах оккупантов рассказал майор запаса Алексей Гетьман в интервью "24 каналу".

По его словам, до выборов президента в России, которые состоятся 15-17 марта, ВС РФ хотят выполнить определенные боевые задачи.

"На весь год их точно не хватит. Все же это связано с выборами без выбора в России, которые должны состояться 15 – 17 марта. Это срок, до которого должны выполнить определенные боевые задания", – сказал он.

Эксперт отметил, что россияне хотели захватить Авдеевку еще до 14 декабря, когда президент РФ Владимир Путин проводил свою "прямую линию". Затем дата сместилась к Новому году, но и эта задача была провалена.

"Крайний срок перенесли с 1 января где-то на 15 марта, чтобы выборы президента проходили на фоне каких-то "побед" на линии фронта", — сказал эксперт.

По его словам, россияне сейчас будут атаковать по всей линии фронта, чтобы растянут оборону украинских сил. Гетьман назвал главные направления, где могут наступать оккупанты:

Купянск-Узловой,

район Бахмута – Клещиевка и Андреевка,

Авдеевка и Марьинка;

Угледарское направление;

район Токмака;

левобережья Херсонской области.

Кроме того, Гетьман сказал, что ВС РФ могут проводить наступления также на других направлениях, но самое большое сосредоточение вражеских войск будет именно на этих.

Алексей Гетьман о наступлении Россиян

Напомним, что глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что российские войска планируют концентрировать силы для продвижения на Купянском направлении. По его словам, на Западе могут не разделять Купянское, Харьков и Слобожанское направления.