Гуманитарная катастрофа: как россияне "медленно убивают" украинцев в Запорожской области

На временно захваченных территориях не хватает лекарств. Часть из них отпускают только по рецептам, для получения которых необходим российский паспорт, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

На временно оккупированных территориях российские военные создали гуманитарную катастрофу. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

"Россияне медленно убивают и выживают наших людей на ВОТ. Должны освободить каждого украинца!" — сказал Иван Федоров.

Он отметил, что на всех временно захваченных территориях Запорожской области сложилась "беда" с медикаментами, а именно импортных лекарств или нет, или цена недоступна для людей. Также враг не поставляет обязательных детских вакцин БЦЖ и АКДС, родители ждут более полугода на прививку от туберкулеза.

Кроме этого, в аптеках отпускают часть жизненно необходимых лекарств против болезней сердца, желудка, гипертензии только по рецептам. Тогда как для его получения нужно выстоять большую очередь к врачу. Более того, обслуживание у врача невозможно без паспорта Российской Федерации.

Напомним, 26 декабря городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что противник превращает украинскую молодежь на временно оккупированных территориях в рабов и "пушечное мясо". В частности, противник согнал граждан в различные "молодежные организации" для подготовки к так называемым "президентским выборам".

22 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что на временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдалась критическая ситуация с поставками тепла и электроэнергии. В регионе не функционировали 111 котельных, а на теплотрассах были значительные утечки, которые россияне не чинили.