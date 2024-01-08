"Постоянно дорабатывают": Воздушные силы не исключают разработку новых ракет в РФ (видео)

По мнению полковника командования Воздушных сил Дениса Смажного, враг не остановится на имеющихся образцах вооружений.

Полковник Денис Смажный из командования Воздушных сил Украины рассказал, что РФ не остановится на имеющемся ракетном вооружении. Враг постоянно дорабатывает боеприпасы. Об этом он сказал в программе "По сути" СтратКома ВСУ.

На вопрос ведущего, есть ли информация о разработке оккупантами новых ракет Смажный сказал, что детальной информацией он не владеет.

"Они постоянно совершенствуют свой имеющийся парк ракетного вооружения. Деталями я не владею, но есть информация, что они постоянно дорабатывают их. Ожидать того, что они будут использовать только то, что есть не стоит. Я бы настраивался, что нам придется бороться с новейшим вооружением, потому что не завтра все это закончится", — говорит Денис Смажный.

Также он добавил, что российские войска быстро учатся. Если раньше они запускали крылатые ракеты на высоте около километра, что позволяло их быстрее и легче обнаруживать, то сейчас они пускают ракеты на малых высотах, чтобы усложнить обнаружение. Кроме этого массово применяют дроны-камикадзе "Шахед". Однако и украинские силы постоянно учатся, чтобы повысить эффективность противодействия.

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Напомним, 13 ноября в РФ представили новую крылатую ракету Х-69 для истребителя Су-57.

Ранее сообщалось, что на российские Су-57 может быть установлена ракета класса "воздух-воздух" Р-37М, которая якобы способна поражать цели на дистанции до 300 км.