Обстрел Запорожья 8 января: повреждены жилые дома, много пострадавших (фото)

Войска России нанесли по Запорожью пять ударов. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в областном центре есть раненые и разрушения. В ОВА сообщили о попадании в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами.

В Запорожье количество раненых в результате российского обстрела утром 8 января возросло до пяти человек. Об этом сообщили секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и глава ЗОВА Юрий Малашко.

По информации Куртева по состоянию на 10:30 понедельника, один человек сейчас в тяжелом состоянии, второй — в среднем. Они госпитализированы. Еще два человека находятся в легком состоянии, они от госпитализации отказались.

А уже через несколько минут Малашко обновил информацию о раненых. По его словам количество пострадавших возросло до пяти человек.

"До пяти человек увеличилось количество раненых в результате российского обстрела. Ранения получили четыре мужчины и женщина", — сообщил глава ЗОВА.

Известно, что в результате атаки выбиты окна в девяти многоэтажных домах и повреждены 6 домов частного сектора.

Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради

"Коммунальщики городской аварийно-спасательной службы и Муниципальной аварийной службы приступили к ликвидации последствий прилета. На местах установлены палатки городского совета и коммунальные автобусы, в которых соцработники и представители райадминистраций консультируют людей", — сообщил Анатолий Куртев.

Он также предоставил контакты для тех горожан, чей дом получил повреждения. Об этом призывают сообщить специалистам, которые дежурят в палатках горсовета и в автобусах, или по телефонам: 15-80 (со стационарных) или с мобильных (061) 787 15 80, (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.

Глава ОВА Юрий Малашко уже сообщал, что всего в Запорожье прозвучало пять взрывов. В результате атаки ранены мужчина и женщина.

Сообщение о ракетных ударах по Запорожью

"В 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара р*шистов. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в областном центре прозвучало всего 5 взрывов. Известно о попадании ракет в жилые районы — на открытые территории и рядом с домами. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы", — сказал он.

Напомним, 8 января 2024 года РФ осуществила пуски ракет различного базирования с разных направлений, в том числе из оккупированного Крыма. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в нескольких регионах, в результате которых есть пострадавшие и разрушения инфраструктуры. Взрывы были слышны в Кривом Роге, Харькове, Хмельницком и Запорожье.

Ранее в ОВА рассказали о последствиях удара РФ в Донецкой области. Погибли по меньшей мере пятеро детей, враг использовал ракеты С-300.

Также враг атаковал ударными беспилотниками Хмельницкую область. Известно, что в области работали силы противовоздушной обороны, информации о пострадавших не было.