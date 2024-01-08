В России загадочно умер журналист Рыбин: перед тем он критиковал "восстановление" Мариуполя

За день до Нового года Александр Рыбин рассказал в прямом эфире о коррупции в Мариуполе. По возвращении в Россию он обещал опубликовать материал о том, кто именно занимается "восстановлением" города.

В России при неизвестных обстоятельствах умер журналист Александр Рыбин. Незадолго до этого он побывал в Мариуполе, где раскритиковал "реконструкцию" и рассказал о коррупции в городе. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

О смерти журналиста также написали в российском политическом журнале "Рабкор", где работал Рыбин. Ссылаясь на слова друга и матери Александра Рыбина отмечается, что тело мужчины обнаружили возле трассы в районе города Шахты Ростовской области. Сейчас устанавливаются причины смерти.

Фото: Скриншот

Фото: Google Maps

По словам Петра Андрющенко, последний раз Рыбин выходил в эфир 30 декабря из Мариуполя. Во время эфира он рассказал и показал, что от Драматического театра остались только две стены.

В частности, Рыбин отметил большое количество завезенных граждан из Центральной Азии, которые приехали на заработки и большую коррупцию при восстановлении Мариуполя.

"Здесь происходит гигантская коррупция, в городе Мариуполе, который российская армия с тяжелыми боями занимала весной 2022 года", — сказал во время прямого эфира Александр Рыбин.

После приезда в Москву Александр Рыбин обещал подготовить большой материал, в котором расскажет, какие подрядные компании занимаются восстановлением города и используют для этого мигрантов.

Также он рассказал, что старая часть города полностью уничтожена и вместо домов остались только стены и оконные проемы.

Кроме того, во время эфира Рыбин сказал, что ожидает в этом году добровольную отставку Путина, чтобы предоставить возможность россиянам строить Россию какой она должна быть, а не такой "как хочется очень маленькому сегменту старичков".

В Следственном комитете РФ рассказали российским журналистам, что тело Александра Рыбина нашли в субботу, 6 декабря, недалеко от автостоянки в Красносулинском районе. Отмечалось, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Несмотря на это, правоохранители проведут судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Российские медиа пишут, что Александру Рыбину было 40 лет. В 2023 году он работал на оккупированном Донбассе, а до этого — в Иране, Саудовской Аравии, Сирии, Турции, США, Эфиопии, Афганистане, Узбекистане, Таджикистане.

Некоторые СМИ пишут, что в последнее время он был постоянным автором издания "Рабкор" социолога Бориса Кагарлицкого, который в России признан иностранным агентом.

Напомним, в октябре сообщалось, что умер известный российский пропагандист Станислав Андреев по прозвищу "Дядя Слава". Он высмеивал историю Украины, украинский язык и уверял, что украинцы и русские являются "одним народом".

Также в ноябре стало известно, что от удара БПЛА погиб корреспондент "Россия 24" Борис Максудов. С первых дней полномасштабного вторжения России он работал в зоне "СВО" и рассказывал о якобы военных преступлениях "киевского режима".