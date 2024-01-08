Боятся ракетных атак: в Белгороде решили эвакуировать детей
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, сейчас формируются группы из детей, которых эвакуируют. Школьников отправят в Воронежскую, Калужскую, Тамбовскую и Ярославскую области.
В Белгородской области на фоне частых ракетных атак решили эвакуировать детей. Из Белгорода их отправят в детские лагеря в другие области. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Отмечается, что только за минувшие сутки областные власти получили 1300 заявок о помощи в эвакуации детей. Они будут отправлены в Воронежскую, Калужскую, Тамбовскую и Ярославскую области.
Также Гладков сообщил, сейчас специалисты выехали к местам, где будут размещать детей. Тем временем формируются группы из школьников, которых будут эвакуировать.
Среди прочего, желающих выехать жителей Белгорода размещают в населенных пунктах Старый Оскол и Губкин. Там уже находится около 300 человек.
Ситуация в Белгородской области
Отметим, что утром 8 января в Минобороны РФ заявили, что над Белгородской областью якобы сбили украинскую ракету С-200. Они назвали это "террористической атакой".
В последнее время в Белгороде практически ежедневно объявляют воздушную тревогу и заявляют о разрушениях. Так, за прошедшие сутки, по словам Гладкова, якобы по Белгородскому району было выпущено 10 артиллерийских снарядов. Также в одном из сел было сброшено с беспилотника одно взрывное устройство. Сообщается, что в одном из населенных пунктов есть разрушения кровли в частном доме.
Также заявляется о 15 "прилетах" в Валуйском городском округе. Впрочем пострадавших или разрушений нет.
В областной власти говорят, что Борисовский район был атакован дронами-камикадзе. Кроме того, Волоконовский, Грайворонский, Шебекинский, Краснояружский районы были обстреляны из гранатометов и минометов.
Жители просят об эвакуации
Из-за такой неспокойной ситуации жители Белгорода просят об эвакуации. Губернатор Белгородской области заявлял, что уже несколько семей из Шебекинского района были эвакуированы.
Пока людей отвозят во временные пункты размещения в области, где они смогут находиться столько времени, сколько нужно. Если мест не будет хватать, людей будут эвакуировать в другие области.
Сообщалось, что попросить помощи в эвакуации жители могут позвонив на горячую линию, или же придя в приемную к губернатору области или мэру Белгорода.
Напомним, 2 января мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе на несколько дней закроют торговые центры и кинотеатры. Жителям Белгорода порекомендовали оставаться дома.
Также 3 января иностранные СМИ писали, что правительство Франции не осуждает удары по российскому городу, ведь это является законным актом защиты.