Боятся ракетных атак: в Белгороде решили эвакуировать детей

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, сейчас формируются группы из детей, которых эвакуируют. Школьников отправят в Воронежскую, Калужскую, Тамбовскую и Ярославскую области.

В Белгородской области на фоне частых ракетных атак решили эвакуировать детей. Из Белгорода их отправят в детские лагеря в другие области. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отмечается, что только за минувшие сутки областные власти получили 1300 заявок о помощи в эвакуации детей. Они будут отправлены в Воронежскую, Калужскую, Тамбовскую и Ярославскую области.

Также Гладков сообщил, сейчас специалисты выехали к местам, где будут размещать детей. Тем временем формируются группы из школьников, которых будут эвакуировать.

Среди прочего, желающих выехать жителей Белгорода размещают в населенных пунктах Старый Оскол и Губкин. Там уже находится около 300 человек.

Ситуация в Белгородской области

Отметим, что утром 8 января в Минобороны РФ заявили, что над Белгородской областью якобы сбили украинскую ракету С-200. Они назвали это "террористической атакой".

Фото: Скріншот

В последнее время в Белгороде практически ежедневно объявляют воздушную тревогу и заявляют о разрушениях. Так, за прошедшие сутки, по словам Гладкова, якобы по Белгородскому району было выпущено 10 артиллерийских снарядов. Также в одном из сел было сброшено с беспилотника одно взрывное устройство. Сообщается, что в одном из населенных пунктов есть разрушения кровли в частном доме.

Также заявляется о 15 "прилетах" в Валуйском городском округе. Впрочем пострадавших или разрушений нет.

В областной власти говорят, что Борисовский район был атакован дронами-камикадзе. Кроме того, Волоконовский, Грайворонский, Шебекинский, Краснояружский районы были обстреляны из гранатометов и минометов.

Жители просят об эвакуации

Из-за такой неспокойной ситуации жители Белгорода просят об эвакуации. Губернатор Белгородской области заявлял, что уже несколько семей из Шебекинского района были эвакуированы.

Пока людей отвозят во временные пункты размещения в области, где они смогут находиться столько времени, сколько нужно. Если мест не будет хватать, людей будут эвакуировать в другие области.

Сообщалось, что попросить помощи в эвакуации жители могут позвонив на горячую линию, или же придя в приемную к губернатору области или мэру Белгорода.

Напомним, 2 января мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе на несколько дней закроют торговые центры и кинотеатры. Жителям Белгорода порекомендовали оставаться дома.

Также 3 января иностранные СМИ писали, что правительство Франции не осуждает удары по российскому городу, ведь это является законным актом защиты.