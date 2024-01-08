В США работают над активной защитой Sentinel 3-го поколения: какие перспективы у системы

Разработчики системы утверждают, что Sentinel во много раз сильнее системы Iron Curtain, предназначенной для боевых машин Stryker, так как может защищать технику от атак сверху.

Оборонный подрядчик Artis представил для армии США систему активной защиты (APS) Sentinel для бронетехники и боевых машин, которая сможет противостоять "ударам сверху". Разработчики утверждают, что система может защитить машины и практически от всех угроз прямого попадания, включая выстрелы из танка, противотанковые управляемые ракеты, гранатометы и барражирующие боеприпасы. О перспективах новой системы рассказали обозреватели Defence News.

Авторы материала кратко напомнили о других системах активной защиты для бронетехники, на которые обратил внимание армейское руководство Соединенных Штатов. Речь идет о системе Iron Curtain, предназначенной для боевых машин Stryker, однако в после этапа испытаний и демонстрации в 2018 году армия решила не вводить ее в эксплуатацию.

Между тем после начала боевых действий в Украине, во время которых активно применяются дроны-камикадз, возникла необходимость защищать бронетехнику не только по бортам, но и сверху. Поэтому инженеры Artis приступили к разработке системы Sentinel третьего поколения.

Что известно о разработке

Президент компании Кит Брендли в этой связи отметил, что новая APS получила значительное развитие благодаря контракту с армейским Управлением быстрых возможностей и критических технологий, заключенному вскоре после того, как служба отказалась от Iron Curtain.

По его словам, Sentinel — это доступное по цене решение, обеспечивающее существенную многозарядную защиту, отличные характеристики на минимальной дистанции и очень низкий сопутствующий ущерб, что делает его идеальным как для открытой местности, так и для ближних городских боев.

Президент компании Artis Кейт Брендли обсуждает конструкцию компонентов Sentinel

Брендли рассказал, что Sentinel во много раз сильнее Iron Curtain так как система мгновенно корректирует работу установки на основе данных сенсоров. Кроме того конструкция позволяет противодействующим средствам стрелять вверх или вниз — или под другими углами, при этом их не нужно размещать на машине в непосредственной близости от датчика.

"Средства противодействия не обязательно должны консольно располагаться далеко от машины. Они могут находиться прямо перед машиной, а затем выстреливать под углом", — отметил Брендли.

В то же время вопрос заинтересованности армии в новой системе активной защиты остается под вопросом. Американцы установили на танк M1 Abrams систему Trophy APS произведенную израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. Что касается тех же машин Bradley, то здесь уже речь идет о системе Iron Fist от Elbit Systems. Однако технические проблемы сначала помешали ее внедрению, и программа не получила финансирования для запуска в производство.

Поэтому новая Sentinel может стать приемлемым вариантом как и для машин Bradley, так и для броневиков Stryker. Более того, по словам президента компании, новой системой уже заинтересовались на Ближнем Востоке.

Ранее американский генерал Гленн Дин заявил, что армия США до сих пор не имеет жизнеспособной системы активной защиты для своих боевых бронированных машин Stryker. А для внедрения и доводке системы от компании Artis нужно слишком много времени и денег.