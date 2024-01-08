Инженеры РФ продали украинскому журналисту чертежи почти 200 дронов (видео)

Российские инженеры получили 200 тыс. долл. за чертежи, которые стоят 1,5 млрд долл., рассказал журналист. За эти деньги они продали документацию, необходимую для выпуска БПЛА и РЭБ.

Работники российской компании ООО "Специальный технологический центр" (ООО "СТЦ") за несколько десятков миллионов долларов продали украинскому журналисту чертежи для выпуска почти 200 дронов различного назначения. Среди чертежей есть схема для разведывательного беспилотника "Орлан-10" и системы радиоэлектронной безопасности (РЭБ) "Свет-КУ". О спецоперации против россиян рассказал украинский журналист Дмитрий Карпенко "Апостол", который сотрудничает с ГУР Минобороны в проекте "Хочу жить".

Карпенко заявил, что начал проект "Апостол платит деньги", который работает уже 77 дней. За это время он заплатил 25 млн руб. (или 206 тыс. долл.) российским инженерам, которые работают на предприятии по разработке и производству дронов и РЭБ — на ООО "СТЦ". Инженеры, получив деньги, предоставили журналисту 194 чертежа. Ориентировочная настоящая стоимость "слитых" документов — около 1,5 млрд долл.

На видео указано, что удалось получить 100 ГБ информации. В частности, "чертежи, технические задания, патенты, конструкторская информация, программное обеспечение". Примеры этой информации сначала получили украинские "компетентные органы" — подтвердили, что данные действительно интересны. После этого инженерам обеспечили побег из РФ, а они взамен передали все, что необходимо для полного повторения российских технологий.

Также Карпенко рассказал некоторые детали работы ООО "СТЦ", которое базируется в Санкт-Петербурге, работает на ВС РФ и находится под санкциями мирового сообщества. Как уверяют беглые инженеры, стоимость устройств, которые оплачиваются из российского бюджета, завышаются в 10 раз. Кроме того, предприятие наполнено действующими и отставными работниками ФСБ и ГУР, которые "зарабатывают на откатах" и на "торговле рабочими местами" для россиян, которые не хотят идти на войну.

На официальных страницах ГУР Минобороны Украины пока не комментировали публикацию Дмитрия Карпенко "Апостола". В Telegram-канале разведывательного сообщества InformNapalm отметили, что журналист работает в том же направлении, что и OSINT-расследователи. Однако он за информацию платит деньги, а они ее получают, взламывая почту фигурантов.

Дроны РФ — детали

Отметим, ранее Фокус рассказывал об особенностях налаживания выпуска дронов в РФ. В частности, благодаря публикации в западном СМИ стало известно, что российские граждане и компании массированно закупили у Китая несколько сотен 3D-принтеров, на которых печатают комплектующие для различных видов беспилотников. Например, на гражданском хлебокомбинате наладили выпуск 270 БПЛА в месяц: количество могут нарастить в 2024 году.

Неправительственное росСМИ "Агентство Новости" провело собственное расследование. Журналисты сообщили, что в РФ наладили выпуск БПЛА на нескольких десятках площадок и в течение определенного времени смогут нарастить выпуск до 1 млн шт.

Напоминаем, 8 января в издании The Washington Post рассказали, что РФ располагает ядерные боезаряды в Беларуси неподалеку от границы НАТО. Между тем ранее эксперты рассказали, из каких западных компонентов состоит оружие, которое собирается в России для войны в Украине.