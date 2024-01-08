Обстрел 8 января: в Национальной полиции обновили данные о пострадавших и разрушениях

Большинство людей, пострадавших от ракет и дронов ВС РФ, проживают в Днепропетровской области, сообщили в ведомстве.

В результате российского ракетно-дронового обстрела 8 января погибли четверо гражданских граждан Украины. Ракеты ВС РФ повредили жилые дома, автомобили, торговый центр, объекты гражданской инфраструктуры. О деталях российского удара рассказали в Telegram-канале Национальной полиции.

Полиция на Харьковщине, Днепропетровщине, Хмельнитчине и в Запорожской области задокументировала российские преступления, совершенные 8 января, говорится в сообщении. В частности, россияне убили четырех украинцев:

в Харьковской области — один человек (63-летняя женщина);

в Днепропетровской области — один человек;

в Хмельницкой области — двое человек.

Ранены — 38 человек. Больше всего — на Днепропетровщине: от удара РФ получили травмы 28 украинцев. Пятеро — получили ранения в Запорожской области и столько же — в Хмельницкой.

На Харьковщине пострадал город Змиев Чугуевского района: есть разрушения объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей. Согласно сообщению председателя ОГА Олега Синегубова, из-под завалов вытащили еще трех человек — мужчин в возрасте 63 и 88 лет, женщину 62 лет. Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехова в Telegram-канале в 7:59 написал, что россияне ударили по промышленным предприятиям города. Известно об одной раненой женщине и пожаре на месте удара.

На Днепропетровщине пострадали три населенных пункта — Кривой Рог, Новомосковск и Надежда. Здесь также есть разрушения домов, а среди травмированных — четверо детей. Как уточнил глава ОВА Сергей Лысак, в Кривом Роге и районе — четверо пострадавших, из них — один человек оказался в больнице с травмами средней тяжести.

В Запорожье — выбиты окна в двух многоквартирных домах, также повреждены автомобили и объект инфраструктуры. На месте российского удара побывал глава Запорожской ОГА Юрий Малашко. Чиновник написал, что рядом — ни одной военной цели.

В Хмельницкой области — повреждение многоквартирного дома. Также и.о. главы Хмельницкой ОГА добавил, что россияне повредили объект гражданской инфраструктуры в областном центре. Сообщил детали о погибших — это мужчины 1947 и 1964 годов рождения.

Удар РФ — детали обстрела 8 января

Отметим, ранее Фокус писал о ракетно-дроновом ударе ВС РФ, нанесенном утром 8 января. В частности, стало известно о взрывах на востоке — в Харькове и Харьковском районе, в центре — на Днепропетровщине и в Запорожье. Также вражеские ракеты добрались до Хмельницкой области — здесь услышали шесть взрывов, из них два — от работы сил ПВО.

В Воздушных силах ВСУ рассказали о результатах отражения российской атаки. Силам ПВО удалось сбить восемь дронов-камикадзе Shajed-136 (все из запущенных) и 19 из 24 крылатых ракет Х-101. Не удалось сбить восемь ракет Х-22, шесть баллистических ракет "Искандер", две управляемые авиаракеты Х-31П, семь С-300/С-400. Также были ракеты "Кинжал" — о количестве не сообщается. Также воздушное командование отметило, что не уничтоженные ракеты не смогли ударить по целям, на которые их направили россияне.

Напоминаем, 8 января стало известно о фугасной авиабомбе ФАБ-250, которую россияне потеряли над оккупированной частью Луганской области. Как заявил представитель российских властей, вроде бы ни один человек не пострадал.