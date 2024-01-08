Только при одном условии: у Зеленского спрогнозировали, когда мир охватит война

Советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что Кремль уже сформировал свой "агрессивный альянс". Члены этого "союза", по прогнозу чиновника, только Украиной не ограничатся.

Россия уже сформировала "максимально агрессивный альянс". Об этом 8 января заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Кто-то принадлежит к нему открыто, кто-то — тайно, участвуя в финансировании определенных программ или в невоенных действиях", — объяснил он.

Чиновник убежден, что в составе вражеского "альянса" страны, готовые "масштабно и демонстративно проливать кровь" — воевать, убивать, захватывать и разрушать.

"Эти страны прежде всего инвестируют в военные производства, накапливают военную технику, формируют значительные мобилизационные резервы, превращая свои общества в бесправные военные лагеря", — уточнил Подоляк.

Мир охватит война?

Советник главы ОП спрогнозировал три последствия того, что РФ не потерпит поражения в Украине. Во-первых, ее "альянс" не распадется и будет только усиливать агрессию, повышая ставки. Страны-"члены" будут провоцировать и начинать конфликты.

"А это означает, что война будет масштабирована в любом случае", — подчеркнул Подоляк.

Второе последствие — перепись международных правил. Войной на территории Украины Кремль подаст "пример" другим "нестабильным и авторитарным режимам". Эти страны также захотят "легализовать" право на "пожирание" других.

Третьим пунктом чиновник определил отсутствие глобальной стабильности, правил, гарантированного права, свобод и безопасности.

"Будет постоянное ожидание войны, участие в войне, пересмотр национальных бюджетов, ухудшение качества жизни", — заявил он.

Подоляк подтвердил, что хочется переждать период "военной турбулентности" и вернуться к привычной жизни. Однако, по его мнению, это невозможно.

"Решение все равно придется принимать. Или сейчас вложиться в безопасность, или завтра воевать на гораздо большем театре военных действий", — добавил советник.

Публикация Михаила Подоляка от 8 января Фото: Скриншот

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