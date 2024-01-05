"Маски окончательно сняты": у Зеленского назвали три страны, которые формируют "Ось зла"

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия больше не скрывает своих намерений. Для достижения своих целей страна-агрессор объединилась с "деспотией" и "фанатиками".

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Ни о какой маскировке речь не идет после того, как ВС РФ ударили по Украине ракетами от Северной Кореи. Об этом 5 января заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Маски окончательно сняты. Московский режим больше не скрывает своих намерений, не пытается выдать масштабную захватническую войну за мифическую "денацификацию". Теперь он бьет по украинцам ракетами, полученными из государства, где граждан морят в концлагерях: за незарегистрированное радио, разговор с туристом, за просмотр сериалов", — написал он.

Чиновник отметил, что классическая "Ось зла" за всю историю не имела столь "очевидного" и "карикатурно преступного" вида. Он перечислил три страны, которые входят в этот "союз": Россия, Иран и Северная Корея.

"Режим (РФ), который мажет одежду оппозиционеров ядом, объединился с деспотией (КНДР), где неугодных чиновников расстреливают из зениток, и фанатиками (Иран), которые вешают людей за иную сексуальную ориентацию", — отметил Подоляк.

Он добавил, что вопрос заключается лишь в финале противостояния. То есть в том, сможет ли проукраинская коалиция заключить "максимально действенный союз" и вынести смертный приговор "Оси зла" XXI века.

Публикация Михаила Подоляка от 5 января

Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби 4 января заявил, что ВС РФ уже использовали несколько баллистических ракет, полученных от КНДР. По крайней мере одна такая, по данным США, 30 декабря упала в Запорожской области. Еще несколько были выпущены вражескими войсками 2 января.

5 января на информацию об использовании Россией северокорейских ракет отреагировали в Воздушных силах ВСУ. Спикер Юрий Игнат заявил, что пока не может это подтвердить.