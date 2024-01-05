"Маски остаточно знято": у Зеленського назвали три країни, які формують "Вісь зла"

Радник голови ОП Михайло Подоляк підкреслив, що Росія більше не приховує своїх намірів. Для досягнення своїх цілей країна-агресорка об’єдналася з "деспотією" та "фанатиками".

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Про жодне маскування не йдеться після того, як ЗС РФ вдарили по Україні ракетами від Північної Кореї. Про це 5 січня заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Маски остаточно знято. Московський режим більше не приховує своїх намірів, не намагається видати масштабну загарбницьку війну за міфічну "денацифікацію". Тепер він б’є по українцях ракетами, отриманими з держави, де громадян морять у концтаборах: за незареєстроване радіо, розмову з туристом, за перегляд серіалів", — написав він.

Чиновник наголосив, що класична "Вісь зла" за всю історію не мала настільки "очевидного" та "карикатурно злочинного" вигляду. Він перелічив три країни, які входять в цей "союз": Росія, Іран та Північна Корея.

"Режим (РФ), який мастить одяг опозиціонерів отрутою, об’єднався з деспотією (КНДР), де неугодних чиновників розстрілюють із зеніток, і фанатиками (Іран), які вішають людей за інакшу сексуальну орієнтацію", — зазначив Подоляк.

Він додав, що питання полягає лише у фіналі протистояння. Тобто у тому, чи зможе проукраїнська коаліція укласти "максимально дієвий союз" та винести смертний вирок "Осі зла" XXI сторіччя.

Публікація Михайла Подоляка від 5 січня

Нагадаємо, речник Білого дому Джон Кірбі 4 січня заявив, що ЗС РФ вже використали декілька балістичних ракет, отриманих від КНДР. Принаймні одна така, за даними США, 30 грудня впала у Запорізькій області. Ще декілька були випущені ворожими військами 2 січня.

5 січня на інформацію про використання Росією північнокорейських ракет відреагували у Повітряних силах ЗСУ. Речник Юрій Ігнат заявив, що поки не може це підтвердити.