"Нарушает основной принцип": в Раде объяснили, почему не введут бронь по налогам

В Украине появилась инициатива предоставлять бронь от призыва тем, кто официально платит определенную сумму налогов со своего заработка. Глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев объяснил, что не так с этой идеей.

В Украине рассматривают введение брони от мобилизации для граждан, которые платят определенную сумму налогов государству. В интервью "РБК-Украина" глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ответил, насколько такая инициатива перспективна.

"Дискуссия относительно освобождения от мобилизации по имущественному цензу, так называемый налог на трусость, идет в обществе с разной степенью напряженности с 24 февраля (2022 года — ред.)", — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что во время войны мобилизация происходит не только на фронте, но и в тылу. Люди, которые остаются работать вместо службы на передовой, должны содержать военных.

"Поэтому не платить сейчас налоги, работать "в черную" — это абсолютно аморально", — сказал Гетманцев.

Однако, по его словам, установление определенных привилегий по уровню официальной зарплаты — это несправедливо. Тем более когда речь идет об окладе, который существенно превышает средний по стране.

"Ведь получение этой зарплаты — не только и не столько моя воля, сколько условия рынка труда, где, к сожалению, пока спрос на работу превышает предложение. Кроме того, мы понимаем, что уровень зарплат и спрос еще меньше на прифронтовых территориях", — объяснил руководитель финансового комитета.

Он отметил, что предложение о брони по уровню налога дискредитирует сразу по нескольким признакам. Речь идет о профессии, территории проживания, наличии статуса ВПЛ и имущественном состоянии.

"Это нарушает основной принцип, который должен быть соблюден в стране, которая воюет, — справедливости жертвы", — заявил Гетманцев.

По его словам, жертвовать здоровьем, свободой и имуществом все должны одинаково. Иначе дискредитируется сама идея борьбы и победы.

"Поэтому не думаю, что дискуссия, которая в очередной раз обострилась, имеет перспективу", — добавил чиновник.

Напомним, Фокус разобрался, кто может получить бронь от мобилизации в 2024 году и что для этого нужно делать.

Часть украинцев может наоборот потерять бронь от мобилизации, и на это есть шесть причин. Кроме того, бронь не предоставляют мужчинам, которые имеют дефицитную специальность.