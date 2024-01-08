По словам аналитиков, недавние заявления полпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского направлены на создание информационных условий, чтобы убедить союзников предать Украину.

Высокопоставленное духовенство Русской православной церкви в день Рождества Христова, которое в РФ отмечают 7 января, пользуясь случаем, озаботилось продвижением дипломатических интересов Кремля в Будапеште. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 7 января.

Патриарх Кирилл направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поздравление с Новым годом и Рождеством.

К слову, жители Венгрии по большей части (37,2% верующих) придерживаются католического вероисповедания, 11,6% — кальвинисты, 2,2% — лютеране — те и другие отмечают Рождество 25 декабря.

Виктор Орбан в 90-х годах и вовсе придерживался антиклерикальной позиции: задавался вопросом о том, не вмешиваются ли церкви в политическую жизнь, не оказывают ли влияния на государство. После таких заявлений в венгерском парламенте в 1991 году он выступил против бюджетной поддержки церквей, будучи убежденным, что это создаст зависимость в отношениях между государством и религиозными организациями.

Российское оппозиционное издание "Сота" отметило, что в РПЦ опубликовали только поздравления Кирилла Орбану и не указали, были ли поздравления от духовной особы кому-то еще из зарубежных лидеров.

Западные исследователи также обратили внимание на то, что первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский продолжает высказываться в тон известной версии Кремля про непрямой конфликт РФ и Запада в Украине. Полянский заявил, что Силы обороны не планируют поход на Москву, потому что якобы "киевский режим скоро проиграет". По его словам, НАТО угрожает существованию России, т.к. ведет войну против РФ в Украине.

Такие заявления Полянского согласуются со словами главы Кремля Владимира Путина, который 1 января назвал Запад врагом России. Вероятно, эти заявления направлены на создание информационных условий, чтобы убедить союзников предать Украину посредством переговоров, отмечают аналитики.

Связанный с Кремлем военный блоггер также распространил сообщения о том, что страны Запада пытаются действовать в пику интересам России в Кыргызстане и Казахстане. Возможно, это указывает на обеспокоенность по поводу ослабления влияния РФ в регионе Центральной Азии вследствие полномасштабного вторжения в Украину.

"Военкор" заявил, что Запад пытается влиять на Кыргызстан, чтобы он не принял закон об "иностранных агентах", который наложит ограничения на деятельность иностранных организаций в стране. Закон, вероятно, во многом создан по образцу российской законодательной инициативы об "иностранных агентах" от 2012 года. Утверждается, что Запад ранее якобы успешно влиял на Грузию и Киргизстан.

Он также обвинил получивших западное образование экологических активистов в Казахстане в попытке дискредитировать российскую компанию "Росатом", чтобы таким образом власти страны отдали предпочтение сотрудничеству с французскими операторами.

Напомним, что Польша и Украина могут выпускать ракеты, но Запад не дает Киеву дальнобойное оружие.

Также сообщалось, что немецкие ракеты Taurus могут внести перелом на поле боя после летнего контрнаступления ВСУ. Давление на Шольца растет, отмечают журналисты Newsweek.