Польша и Украина могут создать ракеты: почему Запад не дает Киеву дальнобойное оружие, — политтехнолог

Крупные страны НАТО не хотят проверять, работает ли российское ядерное оружие, поэтому не передадут ВСУ дальнобойные ракеты для ударов по РФ. Украина должна разрабатывать собственное оружие, говорит политтехнолог Тарас Загородний.

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Любые заявления Польши о готовности передать Украине дальнобойные ракеты нельзя воспринимать серьезно, ведь она лично не имеет подобного оружия. Западные страны не против, чтобы Украина била по международно признанной территории РФ любыми ракетами, но не западными боеприпасами, поэтому Киеву нужны собственные дроны и ракеты. Об этом в интервью Фокусу рассказал политтехнолог Тарас Загородний.

"Еще в 2022 году, когда генерал Остин комментировал украинские удары по Энгельсу, он заявил, что США не будут сдерживать развитие дальнобойных систем Украины, — акцентирует эксперт, — В переводе с дипломатического языка это значит: "бейте куда угодно, но не американским оружием"".

Поскольку, ни США, ни Великобритания, Франция или Германия никогда не позволят использовать их ракеты по территории РФ, как по ядерной державе, то мы должны самостоятельно производить собственные дальнобойные ракеты или дроны, отмечает политтехнолог. И здесь четко прослеживаются такая же аналогия со странами Азии (Тайваня, Японии и Южной Кореи), которым США поставляет оружие, но не дальнобойные ракеты.

С другой стороны, эксперт отмечает, что Польша стала активно вооружаться, ведь прекрасно помнит, что такое российская агрессия. Они понимают, что есть большая вероятность, что им вскоре придется защищать и себя и Литву. Продолжают наращивать свой ВПК скандинавские страны, потому что чем ближе к границам с Россией, тем меньше у соседних стран "любви" к РФ, говорит Тарас Загородний.

В целом, по мнению специалиста, Украина и Польша могли бы договориться о совместном ракетостроении, ведь Украина имеет отраслевые центры КБ "Южмаш" и КБ "Луч". Это позволит обеим странам выстроить лучшую систему обороны.

Полный разговор с экспертом вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что Россия разворачивает в Беларуси свое ядерное оружие. Иностранные журналисты пишут, что расставив ядерное оружие вблизи границ НАТО россияне заставят Альянс сдаться и прекратить помогать Украине.