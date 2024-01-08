Легкие и опасные: США поставили вертолеты Boeing AH-6I для армии Таиланда (фото)

Машина оснащена двумя пусковыми установки M260 с семью ракетами в каждой, в том числе 70-мм ракетами с лазерным наведением или ракетами Hellfire.

Министерство обороны США официально подтвердило продажу восьми легких ударных и разведывательных вертолетов Boeing AH-6I. Поставки данных машин представляют собой значительную модернизацию воздушного парка ВВС Таиланда, так как приобретение будет способствовать снятию с вооружения семи устаревших ударных вертолетов Bell AH-1F Cobra. Об этом сообщили 7 января в Military Leak.

Эта продажа, оцениваемая в 400 млн долларов, знаменует собой важный шаг в развитии обороноспособности Таиланда и укреплении региональной безопасности. Авторы публикации отметили, что фактически Таиланд стал второй страной после Саудовской Аравии, эксплуатирующей вертолеты AH-6I.

"Это подчеркивает доверие к этому современному вертолету со стороны стран, стремящихся повысить операционную эффективность и универсальность оборонительных возможностей" — пишут обозреватели.

Кроме AH-6I правительство Таиланда запросило:

50 ракет AGM-114R Hellfire;

200 ракет Advance Precision Kill Weapon System (APKWS);

10 пушек M134;

10 пусковых установок M299 Longbow Hellfire;

10 радиолокационных высотомеров AN/APN-209 и 8 радаров AN/APR-39(V);

500 неуправляемых авиационных ракет Hydra 70 Rockets и другое вооружение.

Что известно о вертолете AH-6I

AH-6I представляет собой однотурбинный вертолет, который является вариантом AH-6M, используемым силами Специальный операций армии США.

Длина машины — 10 м при диаметре несущего винта 8,3 м. При этом вес вертолета чуть более 700 кг, а его максимальная взлетная масса превышает 1,6 т. Максимальная скорость — свыше 280 км/ч, а дальность автономного полета достигает 430 км.

Экипаж вертолета AH-6I может состоять из одного или двух пилотов, а при отсутствии вооружения в пассажирском отсеке там могут разместиться еще три человека.

Вертолет оснащен датчиками системы наведения L-3 Wescam MX-15Di EO/IR и двумя оружейными модулями, способными нести две пусковые установки M260 с семью ракетами в каждой, в том числе 70-мм ракетами с лазерным наведением или ракетами Hellfire с полуактивной лазерной головкой самонаведения.

Ранее сообщалось, что тайваньский пилот вертолета планировал сбежать в Китай вместе с вертолетом CH-47 Chinook. Как выяснилось офицеру пообещали денежное вознаграждение, а также эвакуацию семьи с Тайваня в случае нападения КНР на остров.