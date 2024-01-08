Попадание в танк: САУ "Богдана" демонстрирует результаты на фронте (видео)

Украинские спецназовцы показали эффективность украинской техники по уничтожению тяжелых бронемашин российских оккупантов.

Украинская колесная 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" успешно выполняет задачи и демонстрирует эффективные результаты. Об этом сообщили в пресс-службе 1 Отдельная Бригада Специального назначения им. Ивана Богуна в Facebook.

Аэроразведка зафиксировала технику. Впоследствии расчет САУ нанес точный удар. Подробности уничтожения врага не объявили.

"Прямое попадание в танк, работает САУ "Богдана"", — говорится в сообщении.

Производство САУ "Богдана"

В Украине изготавливают 155-мм САУ "Богдана". Ее разработка не была простой, но сейчас удалось наладить производство машин. По данным источников издания "Економічна правда", в Силах обороны, для украинских военных уже приобрели около 30 единиц этой техники, а кроме этого создается прицепная версия артустановки. Первым известным использованием "Богданы" была операция на острове Змеиный.

По информации журналистов, российским захватчикам не удалось уничтожить ни одной "Богданы", а несколько поврежденных проходят ремонт. Также "жива" и самая первая версия на КрАЗе. Также ее стоимость вдвое меньше французской Caesar, которая стоит 5 млн евро.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 декабря 2023 года заявил, что в государстве производят 6 САУ "Богдана" в месяц. По его словам, у руководства страны есть планы по наращиванию производства украинского вооружения.

Напомним, в октябре 2023 года ВСУ показали применение батареи украинских "Богдан" на различных шасси. На вооружении 1-й отдельной бригады спецназначения есть несколько САУ "Богдана" на базе белорусского МАЗ-6317 и чешской Tatra.