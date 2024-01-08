В законопроекте о мобилизации увидели коррупционные риски: в Генштабе ВСУ согласны, — СМИ

Антикоррупционный комитет Рады увидел в правительственном законопроекте определенные риски. Вслед за ним документ порекомендовали доработать и в комитете ВР по соцполитике.

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики во время заседания 8 января признал, что правительственный законопроект об усилении мобилизации несет коррупционные риски. Эту информацию в комментарии изданию "Украинская правда" подтвердила глава комитета Анастасия Радина.

По данным СМИ, комитет решил, что мобилизация в Украине нужна, но некоторые нормы нового законопроекта содержат коррупционные риски. О каких именно пунктах идет речь, глава комитета Рады не уточнила. Однако она пообещала журналистам, что предоставит эту информацию позже.

В издании передали, что на заседании парламентского комитета присутствовали и представители оборонных ведомств — Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

"Они согласились с выводом комитета и пообещали устранить недостатки", — указано в материале.

Решение комитета ВР по соцполитике

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что также законопроект о мобилизации рассмотрел комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Там единогласно приняли решение:

рекомендовать доработать документ с учетом альтернативных законопроектов и предложений Министерства социальной политики Украины;

разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.

"То есть и этот комитет Рады не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в котором он подан", — отметил Гончаренко.

Публикация Алексея Гончаренко от 8 января Фото: Скриншот

Напомним, ранее о признании комитетом ВР законопроекта о мобилизации несущим коррупционные риски информировал нардеп Алексей Гончаренко. Депутат подчеркнул, что "в таком виде его принимать категорически нельзя".

Как отмечал Фокус, заседание комитета было запланировано на 15:00 8 января. Вторым вопросом в повестке дня было указано рассмотрение проекта закона №10378, который касается изменений в вопросе мобилизации и воинского учета.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук предполагал, что правительственный законопроект о мобилизации сразу после подготовки профильным комитетом попадет на голосование.