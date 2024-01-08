Заблокировали замок и обложили шинами: в РФ подожгли квартиру пропагандиста Татаренкова (фото)

Пропагандиста дома не оказалось, но он испугался и подал заявление в полицию. В покушении на свою жизнь Татаренков увидел "украинский след".

В России в Санкт-Петербурге неизвестные подожгли дверь квартиры пропагандиста Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По словам самого пропагандиста, это произошло вечером, 7 января.

"Обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, так я понимаю, был именно на жертвы. Поджигатели надеялись, что в квартире кто-то есть. Нас не было дома, но горел свет, его было видно с улицы. Они также заранее заблокировали магнитный замок входной двери наклейками, чтобы легче было отжать", — рассказал он.

Татаренков добавил, что его не запугать и сообщил, что после поджога написал заявление в полицию. Также он отметил, что в поджоге видит "украинский след".

Кто такой Трофим Татаренков?

Трофим Татаренков — петербургский предприниматель и бизнес-консультант. Он создал на Youtube популярный канал "Изолента", куда приглашал главу МИД РФ Марию Захарову, пропагандиста Тиграна Кеосаяна и других. Сейчас Татаренков работает ведущим на радио Sputnik. Он активно поддерживает войну РФ против Украины и в целом политику Кремля.

Татаренков в эфире одного из российских ток-шоу заявил, что лозунг "Нет войне" — нацистский. Тогда темой для обсуждения были благотворительные концерты под лозунгом "Нет войне" российского рэпера Oxxxymiron, который осудил агрессию РФ против Украины и дал антивоенный концерт в Лондоне. По словам Татаренкова, лозунг "перекликается" с лозунгом на нацистских листовках, которыми забрасывали Ленинград. "Мы за мир".

Также пропагандист, в частности, называл "мразью и врагом" российских военкоров, которые критиковали власть за то, что армия РФ необеспечена и не имеет дронов.

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