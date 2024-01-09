Устали от войны: в РФ изменилось общественное мнение накануне выборов президента, — ISW

По информации соцопросов, накануне выборов главы государства большинство россиян поддерживают прекращение войны. Тем временем власти усиливают контроль над информационным пространством для уменьшения "фейков" в отношении ВС РФ.

В России все меньше жителей накануне президентских выборов поддерживают продолжение войны в Украине. Впрочем, из-за внутриполитической поддержки Путина такое настроение россиян еще не перешло к антивоенной политической позиции. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своей сводке за 8 января.

Российское медиа "Верстка", ссылаясь на данные соцопросов и свои источники в Кремле пишет, что впервые больше россиян поддерживают выход армии России с территории Украины "без достижения целей". В частности, ранее большинство граждан РФ поддерживали продолжение войны в Украине.

Источники в Администрации президента России отметили российскому изданию, ссылаясь на данные оплаченного Кремлем соцопроса, что продолжение войны поддерживают менее 50% граждан России. Проведение мирных переговоров поддерживают 30% людей.

По информации социологической организации "Хроника", с начала прошлого года до октября с 22% до 12% уменьшилось количество россиян, которые поддерживают войну. Речь идет о тех людях, которые поддерживают присутствие российских военных на территории Украины до "достижения своих военных целей".

Также в течение прошлого года не изменилось количество россиян, которые поддерживают вывод Россией своих войск без достижения "военных целей" — 40% опрошенных. Между тем в социологической организации "Левада-Центр" сообщали в конце октября, что мирные переговоры поддерживают 55% опрошенных россиян, а продолжение войны — 38%.

Свежий опрос, опубликованный организацией "Левада-Центр" 5 декабря, показывает, что жители России задаются вопросами о завершении войны, ее результатах, мобилизации и перспективах мира, в соответствии с ростом поддержки завершения войны.

Тем временем власти РФ перед президентскими выборами пытаются усилить свой контроль над информационным пространством. Российское медиа ТАСС сообщило, что в РФ подготовили законопроект, принятие которого позволит блокировать "незаконный контент" в интернете. Планируется, что делать это будут с помощью специализированной информационной системы.

В Генпрокуратуре РФ говорят, что уже направили 555 требований о блокировании якобы фейков, которые дискредитируют российскую армию и власть России. В Институте изучения войны пишут, что российские власти заявили о блокировании или удалении более 69 тысяч интернет-ресурсов.

Напомним, согласно опросу Russian Field, опубликованного в ноябре 2023 года, большинство россиян обеспокоены количеством жертв из-за войны в Украине. В частности, каждый третий по той же причине переживает за свое благосостояние.

В октябре опрос российской организации "Левада-Центр" показал, что решение о завершении войны поддержал бы каждый седьмой россиянин. Несмотря на это, большая часть жителей России готовы прекратить войну только в случае сохранения оккупированных территорий под контролем РФ.