"Оккупированные территории": РФ посягнула на еще две области Украины накануне выборов, — эксперт

По мнению военного эксперта Алексея Мельника, Владимиру Путину нужна хотя бы какая-то легитимизация полномасштабного вторжения, поскольку уровень поддержки его кандидатуры среди населения существенно упал.

У Российской Федерации появились "оккупированные территории", которые Москва считает "исконно русскими" землями — Харьковская и Одесская области. Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью изданию "Обозреватель".

Он отметил, что российскому президенту Владимиру Путину необходима до так называемых президентских выборов 17 марта хотя бы какая-то легитимизация "СВО", уровень поддержки которой среди электората значительно упал.

"Это чрезвычайно важный и актуальный вопрос. Многое, что будет происходить и внутри самой России, и по российско-украинской линии, также будет зависеть от того, насколько Путин и его окружение уверены в том, что им гарантирована победа на выборах. Ведь при всех условностях российской суверенной демократии им все равно нужна легитимизация. И с этим сейчас в России серьезные проблемы", — отмечает эксперт.

На вопрос журналиста, есть ли у России возможности для этого, Мельник ответил, что это довольно проблематично.

"Они уже неоднократно объявляли юг Украины и Харьковскую область "исконно русскими" и говорили о создании так называемой буферной зоны, просто еще не делали попыток формализации", — объясняет эксперт.

Фото: Deep State

И добавляет, что "присоединить" к России, так как это делают россияне, можно даже Аляску.

"Собрать Госдуму и "присоединить". Но и в самой России понимают, что ни один из четырех "новых регионов", которые они "присоединили", полностью не контролируется РФ. Таким волюнтаристским решением Путин по сути создал "оккупированные территории", если отталкиваться от российских законов", — рассуждает Мельник.

Ключевые задачи для Путина

Однако прежде всего для Путина важным сегодня является несколько неотложных задач.

"Попытки сделать так, чтобы, во-первых, российский электорат пошел на выборы, то есть обеспечить явку, а во-вторых, чтобы в идеале они проголосовали за Путина и не выходили на какие-то протесты или иным образом демонстрировали свое несогласие", — подчеркивает координатор международных проектов.

При этом, Мельник отмечает, что "выборы Путина" — мощный фактор, который будет влиять на ситуацию на фронте, на дальнейший ход боевых действий. Это особенно значимо для Путина, поскольку наблюдается тенденция к снижению интереса ко всему, что касается СВО, а также нивелируются пропатриотические, прокремлевские настроения.

"Один из таких примеров — движение женщин мобилизованных. Пока не понятно, куда оно вырулит, но сам факт его появления и то, что оно просуществовало несколько недель, — это также довольно тревожный сигнал, который будет подталкивать Путина к тому, чтобы демонстрировать успехи именно на линии фронта", — констатирует Мельник.

По мнению военного эксперта, намерения "вернуть оккупированные территории" есть, так же как намерения идти дальше в случае победы — на Молдову, страны Балтии.

"Россия постоянно делает какие-то кампании по дестабилизации, и не только в странах так называемого постсоветского пространства. Россия постоянно пытается создавать где-то хаос и потом этим управлять", — резюмирует координатор Центра Разумкова.

И хотя утверждать, что Россия немедленно будет атаковать Молдову или балтийские страны, нельзя, но уровень угрозы для них, по мнению эксперта, значительно повысится.

Российские захватчики решили значительно усилить пропаганду на временно оккупированных территориях. Коснется это прежде всего школьников, поскольку противник хочет перенести ответственность за начало войны на Украину и для этого начинает промывать мозги молодежи.