"Помолился и поехал": украинец попытался сбежать из страны, переплыв Тису (видео)

Мужчина проснулся утром, прочитал молитву и отправился на велосипеде по спланированному маршруту. Однако борьба со стихией пошла вовсе не по его плану.

Украинец решил сбежать из страны, переплыв реку, и даже вел видеохроники этой своей попытки. Деталями 9 января поделилась пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Мужчина, имя которого неизвестно, решился пересечь Тису в прямом эфире. Его целью был побег за границу — в Венгрию. "Стример" выбрал маршрут на Закарпатье, но до конечного пункта добраться не смог.

"Воплотить план в жизнь помешал страх перед гибелью. Да и пограничники не смогли оставить смельчака наедине со стихией", — отметили в ГПСУ.

Пресс-служба подчеркнула, что административная ответственность несет для беглеца меньшую угрозу, чем переплытие реки.

Пограничники поделились видео, которое сам украинец снимал 7 января — во время своей неудачной попытки побега.

"Вот уже через реку — венгерская граница. Пробовал сегодня плыть, вода холодная — едва не утонул", — говорит он, показывая местные пейзажи.

Также в ГПСУ показали кадры с его допроса. Мужчина поделился с правоохранителями, что не забыл помолиться перед попыткой нелегального пересечения границы.

"Утром я проснулся, сел на велосипед (уже было светло, где-то девять часов), помолился и поехал",- рассказал он.

После молитвы беглец отправился на велосипеде в сторону венгерской границы.

"Пробовал плыть через Тису — это нереально", — вспомнил он.

Нарушитель объяснил, что смог проплыть всего метр и сразу начал возвращаться к берегу. По его словам, отказаться от идеи добраться до Венгрии заставили "большое течение, большая глубина и холодная вода".

Напомним, в ГПСУ рассказали, что один из украинцев подделал документы о смене пола, чтобы выехать за границу. Он утверждал, что официально получил справку о превращении из Антона в Тоню.

В конце ноября пограничники информировали, что поймали беглецов за 200 метров до границы. Нарушители продумали "конспирацию" и даже придумали тайный пароль.