"Был Антон — стал Тоня": украинец сменил пол, чтобы избежать мобилизации

Украинские мужчины призывного возраста стали чаще заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными матерями для выезда за границу.

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Украинские пограничники на выезде из страны задержали мужчину, который начал им доказывать, что сменил пол и имеет право выехать за пределы страны. Об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель начальника штаба — начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук.

Представитель ГПСУ рассказал, что один из призывников подделал медицинские документы о смене пола, чтобы выехать из страны.

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"Такой интересный случай был — подделка медицинских документов. Мужчина призывного возраста утверждал и потом официально получил в органах ЗАГС справку, что сменил пол на женский. Был Антон, а стал Тоня", — сообщил он.

Игорь Матвийчук добавил, что пол мужчина не менял, только изменил медицинские документы.

По словам заместителя начального штаба, украинцы все чаще прибегают к различным схемам, чтобы не пойти в ВСУ и выехать за границу. Для этого в основном заключают фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными матерями, а "схема" выезда за границу по системе "Шлях" стала использоваться реже.

Напомним, что руководитель ТЦК в Запорожье помог более 300 мужчинам уклониться от мобилизации. Он с сообщниками брал за свои "услуги" от 2 до 3 тысяч долларов и ставили уклонистов на учет и освобождали от службы по состоянию здоровья.

Недавно в Одессе разоблачили работника ТЦК, который помогал мужчинам избегать службы в украинской армии. Незаконной деятельностью он занимался вместе со своим братом.