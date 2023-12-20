"Був Антон - став Тоня": українець змінив стать, щоб уникнути мобілізації

Українські чоловіки призовного віку стали частіше укладати фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю та багатодітними матерями для виїзду за кордон.

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Українські прикордонники на виїзді з країни затримали чоловіка, який почав їм доводити, що змінив стать і має право виїхати за межі країни. Про це на зустрічі з журналістами розповів заступник начальника штабу — начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

Представник ДПСУ розповів, що один із призовників підробив медичні документи про зміну статі, щоб виїхати з країни.

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"Такий цікавий випадок був — підробка медичних документів. Чоловік призовного віку стверджував і потім офіційно отримав в органах РАЦС довідку, що змінив стать на жіночу. Був Антон, а став Тоня", — повідомив він.

Ігор Матвійчук додав, що стать чоловік не змінював, тільки змінив медичні документи.

За словами заступника начального штабу, українці все частіше вдаються до різноманітних схем, щоб не піти в ЗСУ і виїхати за кордон. Для цього здебільшого укладають фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю та багатодітними матерями, а "схема" виїзду за кордон за системою "Шлях" стала використовуватися рідше.

Нагадаємо, що керівник ТЦК у Запоріжжі допоміг понад 300 чоловікам ухилитися від мобілізації. Він зі спільниками брав за свої "послуги" від 2 до 3 тисяч доларів і ставили ухилянтів на облік та звільняли від служби за станом здоров'я.

Нещодавно в Одесі викрили працівника ТЦК, який допомагав чоловікам уникати служби в українському війську. Незаконною діяльністю він займався разом зі своїм братом.