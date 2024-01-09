Охотился на HIMARS под Славянском: СБУ задержала российского агента (фото)

По данным следствия, 43-летний житель Донецкой области начал "сливать" в чат-бот ФСБ закрытые сведения о местах базирования и ориентировочном количестве сил и средств ВСУ. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ в результате контрдиверсионных мер в Донецкой области. Фигурант "сливал" локации Сил обороны, вовлеченные в боевые операции на восточном фронте. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, он пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS. Также фигурант интересовался местами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники в районе Славянска.

Информатор распространял полученные сведения через один из вражеских каналов.

"Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ удалось сорвать враждебные планы по осуществлению прицельных обстрелов украинских объектов", — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантом является 43-летний местный житель, поддерживавший вооруженную агрессию России против Украины. Об этом он не раз писал в прокремлевских Телеграмм-каналах. Затем информатор начал "сливать" в чат-бот ФСБ закрытые сведения о местах базирования и ориентировочном количестве украинских войск на Славянском направлении.

Для сбора сведений информатор лично обходил город и окрестные поселки, где скрыто фиксировал дислокации и маршруты движения подразделений ВСУ.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

СБУ разоблачила вражеского информатора СБУ разоблачила вражеского информатора СБУ разоблачила вражеского информатора

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