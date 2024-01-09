ФРГ отказалась от блокады продажи Eurofighter Саудовской Аравии: почему Берлин передумал

Глава МИд Германии Анналена Бербок отметила, что Эр-Рияд проявил "очень конструктивный подход" к ситуации вокруг израильско-палестинского конфликта в секторе Газа.

Германия пересмотрела подход к продаже многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon Королевству Саудовская Аравия. Канцлер германии Олаф Шольц 8 января поддержал предложение главы МИД ФРГ Анналены Бербок относительно продажи саудитам 48 боевых самолетов и теперь сделка может состояться. Об этом сообщает телекомпания T-Online.

Как развивались события

Саудовская Аравия приобрели свой первый истребитель Eurofighter Typhoon в 2006 году, причем поставки продолжались до 2017 года. Всего Эр-Рияд приобрел 72 самолета, из которых 48 были вариантами Tranche 2. Позже королевство хотело закупить еще 48 самолетов, однако в июле 2023 года продажа была заблокирована Германией.

Дело в том, что Германия, как сопроизводитель самолетов наряду с Великобританией, Испанией и Италией, может наложить вето на продажу Eurofighter странам, не входящим в основную группу пользователей.

Причиной такой позиции Берлина стала ситуация в Израиле, где идет борьба с террористами ХАМАС, которых поддержали повстанцами-хуситы из Йемена. В свою очередь Саудовская Аравия поддерживает правительство Йемена в борьбе с хуситами, однако правящая в Германии коалиция, состоящая из Социал-демократической, Свободной демократической партий и "зеленых" заблокировала поставку самолетов участникам гражданской войне в Йемене.

Почему ситуация изменилась

По мнению обозревателей Defence News, поворот немецкого правительства, особенно в партии "зеленых" связан с тем, что Шольц и Бербок отметили "конструктивную роль Саудовской Аравии в предотвращении расширения продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС".

По словам самой Бербок, после 7 октября 2023 года мир и особенно Ближний Восток стали другими, а Эр-Рияд проявил "очень конструктивный подход к Израилю". Эксперты полагают, что немецкий министр имела в виду относительно спокойную реакцию саудитов к тому, что сейчас происходит в Газе.

Между тем польский эксперт и военный обозреватель Defence 24 Мацей Шопа считает, что Берлин изменил свою позицию в этом вопросе из-за экономических трудностей и подорванного авторитета, поскольку блокирование поставок подверглось критике со стороны европейской промышленности, включая Airbus и других партнеров по консорциуму Eurofighter, в частности, британцев.

Ситуация для канцлера Шольца оказалась неудобной еще из-за того, что саудиты после отказа Берлина начали присматриваться к французским самолетам Rafale.

"Похоже, что репутация Германии, по крайней мере частично, будет спасена. По крайней мере, в качестве экономического партнера. Однако вопрос о том, решат ли саудиты, получившие предложение от Франции, отказаться от Rafale и показать Германии фигу, остается открытым", — подытожил эксперт.

Напомним, Саудовская Аравия намерена увеличить свой парк боевых истребителей до 200 единиц. В частности, Эр-Рияд в октябре 2023 официально запросил у авиастроительной компании Dassault Aviation исследование о стоимости 54 истребителей Rafale.