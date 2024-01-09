"Военкоматы застряли в прошлом": в Раде прокомментировали скандалы с ТЦК

Некоторые инциденты с работниками ТЦК стали публичными из-за своеобразных методов мобилизации. В оборонном комитете ВР объяснили, почему это происходит и как планируют улучшить работу военкоматов.

Случаи, когда работники ТЦК насильно хватают людей на улице, являются нарушением законов. Каждый такой инцидент должен быть расследован. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, проводится ротация работников. Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации", — отметил он.

Чиновник объяснил, что еще с начала независимости Украины руки никак не доходили до замены советских подходов в сфере мобилизации.

"Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами по его привлечению в армию", — подчеркнул Завитневич.

Однако, по его словам, в Украине все же взялись за исправление ситуации. В частности, в 2021 году вместо военкоматов создали ТЦК, а также внедрили систему "Оберіг" для перехода на цифровой учет.

"Из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась", — рассказал глава парламентского комитета.

Он заверил, что работа над усовершенствованием работы ТЦК еще не завершена. Сейчас в Украине есть еще ряд предложений в этом вопросе. В частности, рассматривается вывод ТЦК из состава Сухопутных войск ВСУ. Центры думают передать в состав Минобороны.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной Раде зарегистрировали пять версий законопроекта о мобилизации.

Офицер НГУ Дмитрий Андрющенко поделился мыслями относительно того, как улучшить процесс мобилизации в Украине. Защитник убежден, что запугивать граждан не нужно.