В Минобороны заявили о расторжении всех контрактов с компаниями Гринкевичей (видео)

Замминистра обороны Виталий Половенко прокомментировал скандал, связанный с возможным незаконным обогащением львовского предпринимателя Игоря Гринкевича и членов его семьи.

Министерство обороны Украины разрывает все контракты с компаниями, связанным с семьей Гринкевичей, которая фигурирует в коррупционном скандале. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко в ходе пресс-конференции на тему "Легкая промышленность — за прозрачные закупки: украинскому защитнику — украинскую форму!" в "Інтерфакс-Україна" 9 января.

На вопрос журналиста о реакции Минобороны на деятельность семьи Игоря Гринкевича, замминистра ответил, что украинское оборонное ведомство больше не будет сотрудничать с компаниями подозреваемого в возможном незаконном обогащении бизнесмена и членов его семьи.

"Минобороны разрывает все контракты с компаниями, связанными с Гринкевичами", — сказал Половенко.

Пресс-конференция "Легкая промышленность — за прозрачные закупки: украинскому защитнику — украинскую форму!"

Коррупционный скандал с Гринкевичами: что известно

Государственное бюро расследований 9 декабря сообщило о разоблачении бизнесмена, который является одним из крупнейших поставщиков Минобороны, на попытке подкупа. Подозреваемый пытался дать полмиллиона долларов взятки должностному лицу ГБР, чтобы вернуть имущество своих компаний, которое было изъято в ходе уголовного производства.

По данным следствия, предприниматель поставлял Минобороны одежду, будучи владельцем строительных фирм. Компании подозреваемого победили в 23 тендерах на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен. По предварительным оценкам, сделка принесла бюджету убытки в размере 1,2 миллиарда гривен.

Арест подозреваемого бизнесмена Фото: ГБР

Предприниматель нанес госсударству ущерба на 1,2 миллиарда гривен Фото: ГБР

В ГБР не назвали имя задержанного, однако по данным "ТСН", речь идет о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

Блогер Игорь Лаченков утверждает, что сын Игоря Гринкевича Роман получил в свой благотворительный фонд международную помощь на сотни миллионов, которая затем была перенаправлена в связанную фирму и продана Минобороны по завышенным ценам.

"В уголовном производстве о закупках для военных проходит благотворительный фонд Hope.ua. Более 277 млн грн прошло через фонд благодаря международным благотворителям. Однако финансовый отчет фонда показал всего более 4 млн расходов за прошлый год. Почти 270 млн грн просто "пропали", – заявил Лаченков.

Бизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР

По информации блогера, в мае 2023 года Роман Гринкевич всего за один день купил в поселке городского типа Козин 4 земельных участка и большой дом площадью 289 квадратных метров.

Напомним, 8 декабря Министр обороны Украины Рустем Умеров высказался об уголовных делах и задержаниях по коррупционным вопросам, которые в последние дни на слуху. Он заявил, что один из приоритетов команды Министерства обороны сейчас — очистка системы от недобросовестных участников как внутри учреждения, так и снаружи.