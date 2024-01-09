"Путину нужно показывать результат": ВС РФ наступают на 5 направлениях, — офицер ВСУ (видео)
Военнослужащий Тарас Березовец подтвердил, что российские оккупанты проводят ротацию. Для мобилизации новых людей в РФ уже готовы подбрасывать наркотики или оружие.
Ситуация на фронте сложная, и ВС РФ будут пытаться наступать на востоке и в дальнейшем. Российские оккупанты имеют конкретный дедлайн для своего продвижения. Об этом в эфире "24 канала" рассказал офицер ВСУ и журналист Тарас Березовец.
По его словам, ситуация на передовой остается такой же сложной, как была и в течение 2023 года. ВС РФ продолжают давить, ведь должны достичь каких-то результатов до президентских выборов в стране-агрессоре.
"Очевидно, что наступательные действия российских Вооруженных сил будут продолжаться как минимум до завершения президентской кампании в России. Почему так? (Владимиру, — ред.) Путину нужно показывать результат, показывать, что он президент воюющей страны", — объяснил Березовец.
Он отметил, что глава Кремля "пиарится" перед выборами, и война в Украине — тема №1 в его списке.
Военнослужащий подтвердил, что ВС РФ будут пытаться наступать. Сейчас вражеские усилия сконцентрированы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях.
"То есть эти пять направлений, они как были, так и остаются", — добавил Березовец.
Мобилизация в России
Офицер подтвердил, что ВС РФ проводят ротацию. Однако вражеские войска сталкиваются с проблемами в вопросе мобилизации. Для привлечения новых людей в войско в России уже вынуждены прибегать к "нетривиальным способам" — подбрасывать наркотики и оружие.
"Потом им дают выбор: или ты садишься в колонию, или ты подписываешь контракт с Вооруженными силами России. Этим занимаются российские так называемые правоохранительные органы", — рассказал Березовец.
Также военный подтвердил, что враг столкнулся с трендом на дезертирство. Только за последнее время в РФ официально возбудили 5 тысяч соответствующих дел, побив рекорд.
"У них произошел такой скачок этой преступности, дезертирства", — подчеркнул защитник.
По его словам, в приграничных регионах России уже привыкают к новой реальности. Жители осознают, что их бросили на произвол судьбы, и теперь на территорию страны-агрессора тоже "прилетает". Однако офицер ВСУ подчеркнул, что все разрушения — на совести вражеской ПВО.
"Вот они так неэффективно работают. Так сбивают, что все это летит на головы россиян", — заявил Березовец.
Он добавил, что такие инциденты также влияют на мотивацию россиян мобилизоваться.
Напомним, бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что бойцы ВС РФ массово сдаются в плен. Только в течение суток ВСУ удалось пленить 30 вражеских солдат.
Военный эксперт Алексей Мельник рассказал, какие две области Украины — в приоритете захвата у россиян. По его словам, уровень поддержки войны среди населения страны-агрессора значительно упал.