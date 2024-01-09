"Приоритетное направление": Минобороны о подготовке обслуживающего персонала для F-16

По словам генерал-лейтенанта Александра Павлюка, параллельно обучению летчиков продолжается обучение летного персонала, инженеров и авиатехников.

В странах Запада продолжают подготовку украинских летчиков для освоения истребителей F-16. Параллельным и не менее важным треком является обучение команды обслуживания. Об этом сообщает заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в своем телеграм-канале.

По словам Павлюка, благодаря усилиям партнеров продолжается подготовка летного персонала, инженеров и авиатехников. Все вопросы, касающиеся их подготовки решаются в приоритетном порядке. Также в Минобороны сообщили, что в конце декабря 2023 года первая группа летчиков завершила базовую подготовку в рамках международной коалиции Воздушных сил.

Отдельно военные проходят языковую подготовку, для вышеупомянутых летчиков она длилась с августа 2023 года. После этого они отправились на обучение в Данию, где уже будут осваивать истребители F-16. Другая группа летчиков продолжает обучение в Соединенном Королевстве, где сейчас проходят базовую летную подготовку и курсы по изучению английского.

Вчера в Минобороны также добавили, что Украина готовит аэродромы для истребителей F-16. Воздушные силы продолжают интеграцию в систему обороны.

Напомним, 5 января в США рассказали, когда украинские летчики завершат обучение на самолетах F-16.

4 января стало известно, что королевство Бельгия вслед за Норвегией планирует отправить два двухместных истребителя F-16 для обучения летчиков.