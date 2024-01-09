Ни одного уцелевшего здания: Барабаш рассказал о жизни гражданских в Авдеевке (видео)

Каждый день враг обстреливает Авдеевку. Также жизнь в городе ухудшилась из-за морозов, рассказал начальник городской военной администрации Виталий Барабаш.

Начальник городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш заявил, что Авдеевка Донецкой области не пригодна к жизни. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Я всегда говорю, что город живет, а люди в нем выживают и это действительно так", — сказал Виталий Барабаш.

Он отметил, что больше года в городе нет ни одного уцелевшего здания. Кроме этого, в Авдеевке стало сложно из-за морозов. Поскольку погодные условия позволяют врагу применять беспилотники "Орлан", которые "кружат" над городом, засекают, откуда идет дым от "буржуек", после чего на те места прилетают КАБы или тяжелая ствольная артиллерия. По словам Барабаша, люди подвергают себя опасности, даже пытаясь согреться.

Ночью и днем 9 января российские военные начали наращивать количество обстрелов. Кроме этого, в Авдеевку каждый день "прилетает" около 20 авиабомб. По состоянию на 12 утра в городе зафиксировано более 30 массированных обстрелов, однако к вечеру их будет больше.

Виталий Барабаш добавил, что оккупанты давят и пытаются штурмовать, однако серьезных изменений на фронте нет, ведь украинские бойцы отражают все атаки.

Напомним, 9 января военный обозреватель Александр Коваленко сообщил, что враг использует пехоту из так называемого первого армейского корпуса (АК) "ДНР" во время штурмовых действий в районе Авдеевки Донецкой области.

6 января доброволец 24 ОШБр "Айдар", позывной "Осман", Станислав Бунятов рассказал, что возле Авдеевки российские военные потеряли шанс захватить выгодные позиции. В частности, ночью вражеская группа планировала занять позиции, однако заблудилась.