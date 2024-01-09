"Промышленное серийное производство": немецкая оборонка изменилась из-за войны в Украине

По словам представителей Thales, сейчас заказчику безразлично, какой будет цветовая схема у изделия, главное — когда его изготовят.

Немецкие оборонные компании адаптируют свои бизнесы из-за войны в Украине. "Бутиковый подход" заменяется на массовое производство. Об этом сообщает Defense News.

Чиновники говорят, что ключевым элементом в производстве становится скорость. Скорость доставки и готовности систем к использованию преобладает над запросами клиентов по "индивидуальному пошиву".

"Мы стали свидетелями фундаментальных изменений в нашей производственной философии... Теперь мы занимаемся промышленным серийным производством", — сказал Лотар Белз, представитель немецкого производителя датчиков Hensoldt.

Если раньше Hensoldt производила 5 больших радаров в год, то сейчас в более чем втрое больше. К 2025 году производство планируют довести до более 20 больших радаров в год. Сейчас около половины изделий предназначены для Украины. За последние 2 года Hensoldt увеличил количество работников на 15%. Также втрое выросло производство дистанционного зондирования и средств радиоэлектронной борьбы.

В издании отмечают, что это является прямым следствием политики Zeitenwende, что можно перевести как "переломный момент". Ее принципы постепенно доходят в оборонную политику Германии и промышленный аппарат.

"У нас точно были заказы, когда клиент говорил: "В конце концов нас не слишком волнует точная цветовая схема", — говорит Питт Маркс из компании Thales Germany.

Производителю приходится объединять мощности и назначать людей на проекты, над которыми они никогда раньше не работали, чтобы достигать целей по производству оружия.

Компания, которая специализируется на радиотехнологиях Rohde & Schwarz нанял почти 2000 новых работников и добавил третью рабочую смену.

Напомним, 3 января стало известно, что страны NATO подписали соглашение о приобретении 1000 новейших ракет GEM-T Patriot.

3 января СМИ писали, что Запад выстроился в очередь за оружием на годы вперед из-за войны в Украине.