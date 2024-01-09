Глобальный Юг хочет мира: Украина, США и союзники провели закрытую встречу, — Bloomberg

На непубличной встрече также присутствовали представители стран так называемого глобального Юга, однако делегаций из Китая, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов не было.

В Саудовской Аравии 16 декабря 2023 состоялась встреча советников по национальной безопасности Украины, США и стран "Большой семерки", а также некоторых государств глобального Юга. В ходе мероприятия, которое до последнего времени считалось засекреченным, участники встречи обсуждали украинскую формулу мира. Об этом 9 января сообщило агентство Bloomberg.

Авторы материала пишут, что данная встреча последовала за более масштабными и публичными встречами, направленными на противодействие попыткам Москвы представить Киев и его союзников стороной, которая не желает вести переговоры об окончании войны.

Отмечается, что непубличный формат встречи предоставил возможность участникам чувствовать себя более комфортно, что позволило провести "более свободное и откровенное обсуждение так называемой формулы мира в Украине и планов по продвижению этого процесса".

В публикации подчеркнуто, что по словам людей, знакомых с ходом заседания, в ходе обсуждения существенного прогресса достигнуто не было, так как украинская сторона и союзники по G-7 продолжают сопротивляться призывам стран Юга напрямую взаимодействовать с Россией.

При этом любопытной деталью стало отсутствие на встрече в Эр-Рияде представителей Китая, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов. А ведь многие страны-участницы считают Пекин ключевым фактором влияния на Москву, учитывая тесные связи между двумя странами.

Относительно позиции Украины и представителей Запада было сказано, что Киев и союзники настаивают на признании и уважении территориальной целостности и суверенитете Украины. Также они заявили, что цели президента России Владимира Путина не изменились, и он не показал никаких признаков серьезного желания вести переговоры по существу и не соблюдает прошлые соглашения.

"Все участники дискуссии в Эр-Рияде признали право Украины на самооборону и согласились с необходимостью придерживаться ключевых принципов Организации Объединенных Наций, включая уважение территориальной целостности государств, и международного права", — цитирует агентство источник.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 8 января заявил, что союзники Украины не требуют от Киева сесть за стол переговоров с Москвой. По его словам, украинское руководство самостоятельно принимает решения в этом противостоянии и Запад никак не способствует тому, чтобы переговоры с РФ все же состоялись.