В палатах 10 градусов: в Подмосковье в санатории замерзают военные, — росСМИ (фото)

По информации медиа, без тепла остаются десяти тысяч жителей в разных населенных пунктах. Некоторые из жителей жалуются, что власть никак не реагирует на жалобы и ситуацию.

В Московской области россиянам пятый день не подается тепло из-за аварии на котельной. Такой коллапс коснулся и санатория, в котором лечатся российские военные. Об этом сообщает российское издание "Можем объяснить".

Отмечается, что в сильный мороз без теплоснабжения остались десятки тысяч жителей Подмосковья. Из-за такой ситуации недовольные россияне пишут гневные комментарии под постами губернатора Московской области.

Фото: Можем объяснить

Одна из жительниц российского города Химки рассказала журналистам, что в ее доме нет даже горячей воды, а температура воздуха составляет 15 градусов тепла. Однако власти никак не реагируют на жалобы.

Россиянка, проживающая в Солнечногорске, пожаловалась изданию, что она сидела без тепла и горячей воды с 17 по 26 декабря, теперь власти повторно отключили теплоснабжение. По ее словам, причиной такого инцидента стала плохая подготовка властей к отопительному сезону.

Также проблемы с отоплением коснулись и санатория, где проходят лечение российские оккупанты. Одна из жительниц жалуется, что "мужчины защищают Родину", а их жены с детьми мерзнут.

Сообщается, что в палатах лечебно-профилактического учреждения только 10 градусов тепла и для того, чтобы военные РФ не замерзли, волонтеры покупают обогреватели.

Также журналисты рассказывают, что с отсутствием теплоснабжения столкнулись жители села Лотошино, а в Подольске мерзнут десятки многоквартирных домов.

Напомним, 6 января медиа писали, что в Подмосковье без отопления осталось более 20 тысяч человек. У многих жителей нет не только тепла, но и горячей воды и света. Причиной такой ситуации стал прорыв на теплотрассе 4 января.

Из-за такой ситуации жители домов эвакуируются из своих домов, ведь у некоторых в квартире всего 5 градусов тепла. Сообщалось, что губернатор Московской области практически неделю никак не комментировал инцидент, а позже закрыл комментарии в соцсетях.