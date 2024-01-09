Зимнее наступление ВС РФ провалилось: россияне завязли под Авдеевкой и Синьковкой, — Bild

По мнению немецкого журналиста Юлиана Репке, из-за высоких потерь в технике и личном составе России придется вновь собрать резервы, чтобы пойти на новые наступательные операции.

За последние три месяца российское наступление в Донецкой и Харьковской областях не принесло значительных результатов. Российским военным не удалось добиться успеха, при этом есть потери значительного количества солдат и свыше 400 единиц боевой техники. Купянск и Авдеевка до сих пор остаются недоступными для захвата. Об этом 9 января заявил военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

По данным Репке, российские войска завязли к северу от Авдеевки около села Петровское, где украинская армия удерживает позиции при помощи дронов-камикадзе и бронетранспортеров Bradley.

"Несколько месяцев на этом участке фронта не происходит серьезных изменений, поэтому россияне пока что не могут окружить Авдеевку", — отмечает обозреватель.

На севере от Купянска российская армия столкнулась с проблемами у села Синьковка. Там танковые роты оккупационных войск сталкиваются с минными полями, что приводит к потере техники. В борьбе с российскими войсками используются кассетные боеприпасы и гранаты, сбрасываемые дронами.

Сколько сможет обороняться Украина

По мнению Репке, остается открытым вопрос, насколько долго сможет Украина удерживать позиции и будет ли достаточно боеприпасов для Сил обороны.

"За российскими атаками с участием тысяч солдат в ноябре и декабре последовали более мелкие столкновения, которые продолжаются на протяжении последней недели. России, очевидно, придется снова собирать резервы, прежде чем она сможет в очередной раз перейти в наступление", — резюмировал Репке.

Напомним, 8 января командующий Сухопутный войск Александр Сырский сообщил, что ВС РФ продолжают активные наступательные операции в Купянском лесу, стремясь прорвать оборону ВСУ и продвинуться в направлении города Купянска Харьковской области.