Заполнить пробел: Boeing планирует ежегодно выпускать шесть самолетов ДРЛО E-7

В компании отметили, что на фоне выведения из эксплуатации самолетов E-3 AWACS, военные крайне нуждаются в новой машине. Только ВВС США заказали к 2032 году 26 единиц E-7 Wedgetails.

Аэрокосмический гигант Boeing планирует увеличить производство E-7 Wedgetail до амбициозных шести самолетов в год, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на машины дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Об этом сообщает Breaking Defence.

Ранее руководители компании обсуждали планы по выпуску четырех самолетов ДРЛО в год с возможностью доведения до шести. Однако в декабрьском интервью Breaking Defense руководитель программы E-7 Стю Воборил сказал, что стало очевидно, что компания будет стремиться к более высокому уровню, поскольку устаревшие модели самолетов постепенно снимаются с производства.

"Мы работаем над тем, чтобы достичь производительности в шесть самолетов в год. Мы считаем, что именно в этом направлении нам и нужно двигаться", — подчеркнул Воборил.

Он добавил, что такая ситуация сложилась из-за того, что по всему миру происходит выведение из эксплуатации самолетов E-3 AWACS. Поэтому в этой нише образуется своеобразный пробел.

Новый самолет должен заменить флот из 31 самолета E-3 Sentry, от которого ВВС США стремительно избавляются. Всего американские воздушные силы намерены приобрести 26 единиц Wedgetails — первые два прототипа будут поставлены к 2027 году, а остальные самолеты будут готовы к 2032 году.

Что известно о E-7 Wedgetail

Самолет ДРЛО E-7 Wedgetail выполнен на основе пассажирского лайнера Boeing 737NG, но с повышенным запасом топлива и новыми агрегатами. Например, двигатели были доработаны с учетом специфики эксплуатации в вооруженных силах. Кроме того переделаны внутренние отсеки машины, где появились помещения для операторов, отделы для специальной аппаратуры и каюты отдыха.

По размерам и массе новое детище Boeing практически не отличается от 737NG. Длина самолета достигает 33,6 м, размах крыла – менее 36 м. Пустая машина весит 46,6 т, при этом максимальная взлетная масса составляет 77,6 т.

Турецкий самолет ДРЛО E-7

Два двигателя CFM56-7B27A обеспечивают крейсерскую скорость 850 км/ч и дальность полета на одной заправке до 6500 км. Естественно для самолетов такого класса имеется оснащение для дозаправки топливом в полете. Экипаж Wedgetail состоит из двух человек.

Главным "оружием" самолета является многоцелевая радиолокационная станция Multi-role Electronically Scanned Array (MESA) разработки Northrop Grumman. Это РЛС L-диапазона с двумя активными фазированными антенными решетками (ФАР) бокового обзора и электронным сканированием.

Устройство выполнено в виде прямоугольного блока, а на обеих его сторонах помещены приемно-передающие элементы.

РЛС MESA способна в режиме кругового обзора обнаруживать в воздухе большие объекты на расстоянии свыше 600 км, истребители же будут замечены на дистанции 370 км. Всего MESA способна одновременно сопровождать 180 целей.

Напомним, в июле прошлого года Австралия планировала направить в Германию разведывательный самолет E-7A Wedgetail Королевских ВВС, чтобы поддержать Украину. Такое решение, отметил премьер Энтони Албаниз, было связано с необходимостью продолжения военной и гуманитарной поддержки украинцев.