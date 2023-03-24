E-3 Sentry уходит на пенсию: ВВС США жаждут получить новый самолет разведчик Е-7А

Новые самолеты E-7A от компании Boeing будут использовать многоцелевую электронную сканирующую матрицу, которая позволит операторам одновременно следить за несколькими углами обзора и фиксировать несколько целей.

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Воздушные силы США в рамках обновления своего парка разведывательной авиации активно стремятся заполучить новейший самолет системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) E-7A от компании Boeing. Воздушное судно должно будет заменить разведывательный самолет E-3 Sentry, который в течение почти 50 лет был основной машиной ВВС наблюдения за небом. Об этом 23 марта сообщило издание Defence News.

Обозреватели пишут, что ветеран ДРЛО самолеты E-3 Sentry с характерным вращающимся куполом в годы "холодной войны" и на протяжении всех американских войн в Ираке и Афганистане прочесывали поля сражений и потенциальные зоны конфликтов по всему миру. Однако в Пентагоне решили, что характеристики старого самолета с концепцией Airborne Warning and Control System (AWACS), несколько устарели.

Дело в том, что бортовым системам E-3 нужно около 10 с чтобы полностью развернуться и обновить обзор самолетов, за которыми пытается следить экипаж AWACS. За это время современный самолет, летящий со скоростью в 1 Мах (1225 км в час), преодолевает расстояние почти в 3,5 км.

Самолет E-3 Sentry

Самолет E-7A, который придет на смену E-3, позволит ВВС по-другому взглянуть на поле боя. Вместо периодических ротационных облетов многоцелевой датчик дальнего действия E-7 с электронным сканированием позволит операторам фиксировать его обзор сразу на несколько целей.

Командующий Тихоокеанскими ВВС генерал Кеннет Уилсбах не скрывает своего желания как можно скорее получить в свое распоряжение E-7 и его новые возможности. При этом военные неоднократно заявляли, что технологии AWACS 1970-х годов устарели и недостаточно продвинуты для будущих конфликтов.

"E-3 по существу не эффективен в условиях, которые нас больше всего беспокоят. Сенсор на данный момент довольно древний, а самолеты очень дороги в обслуживании", — заявил 10 марта министр ВВС Фрэнк Кендалл в ходе брифинга.

Различия самолетов E-3 Sentry и E-7A

По словам руководителя отдела развития бизнеса компании Boeing Рода Меранда, самые большие различия между E-3 и предстоящими E-7 будут заключаться в том, как работают датчики и какой обзор они обеспечивают.

Многоцелевая электронная сканирующая матрица (MESA) E-7 сможет фиксировать свой обзор на цели вместо того, чтобы осматривать ее, а операторы E-7 смогут приказывать ему обновлять обзор через определенные промежутки времени. При этом разработчики не уточнили скорость обновления обзора, точно так, как не раскрыли данные о дальности радара.

Самолет Е-7А

MESA также сможет смотреть в нескольких направлениях одновременно, что позволит операторам одновременно следить за несколькими углами обзора. Это позволит значительно сузить возможное местоположение воздушных объектов, что приведет к значительному улучшению ситуационной осведомленности, говорят инженеры.

Например, с одной стороны диспетчеры большую часть времени могут настраивать MESA на наблюдение за целями, и время от времени смотреть в другую сторону, чтобы "никто незаметно не подкрался".

E-7 также сможет прослушивать радиолокационные и другие электронные сигналы, которые излучает самолет потенциального противника, затем определять местоположение самолета и сверять сигнал с базой данных, чтобы помочь определить тип самолета.

Что касается сроков, то обозреватели отметили, что в феврале ВВС заключили с Boeing контракт на 1,2 млрд долларов на начало работ над парком E-7, а к 2032 году парк самолетов планируется увеличить до 26 единиц.

Напомним, обозреватели Military Times выясняли какие истребители западного образца будут более эффективны в бою с российскими войсками. В качестве прецедентов выступали не только истребители F-16, но многоцелевые Saab JAS 39 Gripen.