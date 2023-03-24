E-3 Sentry йде на пенсію: ВПС США прагнуть отримати новий літак розвідник Е-7А

Нові літаки E-7A від компанії Boeing використовуватимуть багатоцільову електронну сканувальну матрицю, яка дозволить операторам одночасно стежити за кількома кутами огляду й фіксувати декілька цілей.

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Повітряні сили США в межах оновлення свого парку розвідувальної авіації активно прагнуть роздобути найновіший літак системи далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛУ) E-7A від компанії Boeing. Повітряне судно має замінити розвідувальний літак E-3 Sentry, який протягом майже 50 років був основною машиною ВПС спостереження за небом. Про це 23 березня повідомило видання Defence News.

Оглядачі пишуть, що ветерани ДРЛУ, літаки E-3 Sentry з характерним куполом, що обертається, в роки "холодної війни" та протягом усіх американських воєн в Іраку й Афганістані прочісували поля битв і потенційні зони конфліктів по всьому світу. Однак у Пентагоні вирішили, що характеристики старого літака з концепцією Airborne Warning and Control System (AWACS) дещо застаріли.

Справа в тому, що бортовим системам E-3 потрібно близько 10 секунд, щоб повністю розвернутися й оновити огляд літаків, за якими намагається стежити екіпаж AWACS. За цей час сучасний літак, що летить зі швидкістю 1 Мах (1225 км на годину), долає відстань майже 3,5 км.

Літак E-3 Sentry

Літак E-7A, який прийде на зміну E-3, дозволить ВПС по-іншому подивитися на поле бою. Замість періодичних ротаційних обльотів багатоцільовий датчик дальньої дії E-7 із електронним скануванням дозволить операторам фіксувати огляд відразу на кілька цілей.

Командувач Тихоокеанськими ВПС генерал Кеннет Вілсбах не приховує свого бажання якнайшвидше отримати у своє розпорядження E-7 і його нові можливості. Водночас військові неодноразово заявляли, що технології AWACS 1970-х років застаріли та недостатньо просунуті для майбутніх конфліктів.

"E-3 по суті не ефективний в умовах, які нас найбільше турбують. Сенсор зараз досить давній, а літаки дуже дорогі в обслуговуванні", — заявив 10 березня міністр ВПС Френк Кендалл під час брифінгу.

Відмінності літаків E-3 Sentry та E-7A

За словами керівника відділу розвитку бізнесу компанії Boeing Рода Меранда, найбільші відмінності між E-3 та майбутніми E-7 полягатимуть у тому, як працюють датчики та який огляд вони забезпечують.

Багатоцільова електронна сканувальна матриця (MESA) E-7 зможе фіксувати свій огляд на цілі замість огляду її, а оператори E-7 зможуть наказувати їй оновлювати огляд через певні проміжки часу. Водночас розробники не уточнили швидкість оновлення огляду точно так само, як не розкрили дані про дальність радара.

Літак Е-7А

MESA також зможе дивитися в кількох напрямках одночасно, що дозволить операторам одночасно стежити за кількома кутами огляду. Це дозволить значно звузити можливе розташування повітряних об'єктів, що призведе до значного поліпшення ситуаційної обізнаності, кажуть інженери.

Наприклад, із одного боку, диспетчери більшу частину часу можуть налаштовувати MESA на спостереження за цілями та час від часу дивитися в іншу сторону, щоб "ніхто непомітно не підкрався".

E-7 також зможе прослуховувати радіолокаційні й інші електронні сигнали, які випромінює літак потенційного супротивника, потім визначати місце розташування літака та звіряти сигнал із базою даних, щоб допомогти визначити тип літака.

Щодо термінів, то оглядачі зазначили, що в лютому ВПС уклали з Boeing контракт на 1,2 млрд доларів на початок робіт над парком E-7, а до 2032 року парк літаків планується збільшити до 26 одиниць.

Нагадаємо, оглядачі Military Times з'ясовували, які винищувачі західного зразка будуть ефективнішими в бою з російськими військами. Як прецеденти виступали не тільки винищувачі F-16, але й багатоцільові Saab JAS 39 Gripen.