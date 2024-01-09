Поможет обойти ПВО РФ: партизаны показали стратегический объект под Москвой (фото)

По словам участников подполья, один из агентов служил в 820-м центре предупреждения о ракетных атаках и передал данные ВСУ о состоянии радиоузлов, что позволит выявить слабые места в противовоздушной обороне.

Украинские партизаны проникли в главный центр предупреждения о ракетном нападении в Московской области России. Об этом 9 января сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

Сообщается, что агент "Атеш" служил в 820-м центре предупреждения о ракетных атаках в селе Тимоново долгое время. Этот центр занимается предупреждением о запусках ракет в РФ, в том числе и ядерных, а также отслеживает пуски российских ракет, включая учебные.

По словам партизан, их агент покинул территорию РФ, что открыло возможность безопасно сообщить о своей деятельности в этой военной части. Они утверждают, что благодаря позиции агента они имели доступ к информации о состоянии радиоузлов в России, зная их слабые места, и делились этими данными с украинскими вооруженными силами.

Фото: Google Maps

По словам партизан, переданные украинским военным данные помогут обойти противовоздушную оборону России и "демилитаризировать российскую армию".

Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш

"Но наша деятельность в данном воинском подразделении не окончилась. Агент оставил свое наследие, которое даст о себе знать…" — предупредили партизаны.

Деятельность "Атеш" в России и на оккупированных территориях Украины

2 января участники движения "Атеш" обнаружили военную технику Вооруженных сил Российской Федерации на железнодорожной станции во временно оккупированном Октябрьском, что в Крыму. В тот же день сообщалось, что партизаны передали Силам обороны Украины координаты систем ПВО, расположенных вблизи Крымского моста.

Кроме того, 27 декабря в "Атеш" сообщили о разведке российской радиолокационной станции в Севастополе. Работу такого типа систем нужно ликвидировать для увеличения успехи украинских ракетных ударов и атак БПЛА по военным объектам в Крыму.