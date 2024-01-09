Схема на $3 млн: в Украине стало больше отцов-одиночек, через суд оформивших опеку, — СМИ

По данным журналистов, в прошлом году суд только в Белгород-Днестровском суде приняли 853 решений в пользу отцов. Услуга стоила от 3500 долларов, клиенты платили адвокатам по договору.

Со введением военного положения в Украине резко выросла численность мужчин, которые через суд отбирают детей у матерей, чтобы так избежать мобилизации. Об этом сообщается в публикации NGL.media.

К журналистам обратился юрисконсульт одной из воинских частей на юге Украины. По его словам, за небольшой промежуток времени около 10 военнослужащих подали рапорт на увольнение и объяснили свое решение тем, что после развода стали единственными опекунами детей.

Судебные решения о проживании с отцом

Юрисконсульт допускает, что разводы были фиктивными, к тому же, все решения принимались в одном и том же суде.

Авторы журналистского расследования утверждают, что нашли доказательства этому. Сообщается, что были изучены около 30 тысяч похожих решений судебных органов за период 2021-2023 гг.

"Мы обнаружили, что большинство разводов с последующим лишением матери права воспитания ребенка в пользу отца — фиктивное, — утверждают журналисты. — И судьи это понимают. Подобные решения принимаются по всей стране, но более 30% в одном конкретном суде — Белгород-Днестровском горрайонном суде".

В сентябре представители НАБУ инициировали свое расследование, а 9 января пришли с обысками и вручили официальные подозрения.

Авторы расследования назвали Белгород-Днестровский "настоящей меккой для украинских мужчин, стремящихся развестись и узаконить проживание ребенка с ними". Это возможность избежать мобилизации и выехать за границу.

"Только в прошлом году местный суд принял 853 решения в пользу отца по месту жительства ребенка", — сообщили журналисты.

С подобными исковыми заявлениями в Белгород-Днестровский суд обращались из многих городов Украины: Киева, Чернигова, Львова и даже из небольшого села Яблуница Ивано-Франковской области.

На условиях анонимности один из мужчин, который по решению суда получил право на содержание ребенка, рассказал, что действительно намерен воспользоваться такой возможностью для выезда за границу. Для подтверждения ему пришлось в письменном виде собрать показания соседей и друзей, которые бы подтверждали, что жена давно не проживает с детьми. Во сколько ему это обошлось, собеседник издания умолчал, но упомянул, что речь только о гонораре адвокату.

Статья 26 закона "О воинской обязанности и военной службе", а также статья 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривают, что в случае если отец самостоятельно воспитывает и содержит ребенка, то получает отсрочку от мобилизации до совершеннолетия ребенка.

Статистика судебных решений

По данным НАБУ, схему, позволяющую выехать за границу и избежать мобилизации, возможно, организовал бывший глава Белгород-Днестровского горрайонного суда. Сообщается и о причастности трех судей, адвокатов и посредников. "Услуга стоила" от 3500 долларов, клиенты платили адвокатам, согласно официальному договору о правовой помощи, адвокаты, в свою очередь, передавали деньги судьям.

Подобных решений в прошлом году было 853, а общая годовая "выручка" организаторов схемы составила около трех млн долларов.

Напомним, что военный дал совет, как подготовиться к службе. По словам бойца 24-й ОМБр Вячеслава Журбы, военнообязанным мужчинам следует отдавать себе отчет в том, что рано или поздно они окажутся на фронте. И стоит заранее озаботиться тем, где будет проходить служба.

Также сообщалось, что Залужный хотел изолировать Крым в 2022 году рискованным маневром, но в США посчитали план опасным и посоветовали сосредоточиться на Херсоне.