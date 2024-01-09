Часть военных после демобилизации останется на фронте, но нужна ясность, — боец ВСУ (видео)

Усталость войной и деморализация, пребывание в окопах и под постоянными обстрелами, как заявил военнослужащий Егор Фирсов, действуют негативно на военных во время длительного пребывания в зоне боевых действий.

Значительная часть военных останутся в ВСУ, поскольку они уже нашли себя, они стали профессионалами. Об этом рассказал военнослужащий Егор Фирсов, народный депутат Украины VII и VII созывов, в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, сейчас нужно четко понимать сроки службы в рядах украинской армии. Закон о мобилизации должен решать этот вопрос, но у военных есть вопросы.

"Людям нужно отдыхать, обновляться", — пояснил он.

Когда подразделение свежее, по его словам, показывает гораздо большую боевую эффективность. Усталость войной и деморализация, пребывание в окопах и под постоянными обстрелами действуют негативно на военных во время длительного пребывания в зоне боевых действий.

"Поэтому всем кто на фронте важно сказать: потерпите, вам еще воевать год, два, три, больше, неважно. Важна какая-то ясность и перспектива", — добавил защитник.

Егор Фирсов отметил, что кто-то должен прийти на замену бойцам. Он отметил, что военные не слишком стремятся держать позиции, а потом, чтобы кто-то неподготовленный сдал локацию. По его мнению, если завтра обеспечить демобилизацию, то огромное количество солдат уйдет, но все же значительная часть защитников останутся в ВСУ, поскольку они уже являются профессионалами.

"Но хотелось бы какую-то ясность услышать от государства", — отметил Фирсов.

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Демобилизация в ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил о договоренности с Минобороны о демобилизации военных через 36 месяцев, но при определенных условиях. По его словам, фактор, который приблизит демобилизацию, является отсутствие обострений на фронте. А вторым условием будет достаточное количество мобилизованных к этому времени. Он отметил, что необходимы кадры, боеприпасы и вооружение для продолжения активных военных операций. Особенно важны высококвалифицированные специалисты, готовые эффективно выполнять поставленные перед ними задачи.

Напомним, 24 декабря в Минобороны заявили, демобилизация будет только после войны. Руководитель ведомства рассказал, что ждет военных. В Украине создадут "матрицу мобилизации", которая покажет украинцам, что с ними будет происходить после призыва в ряды Сил обороны.