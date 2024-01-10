Россия уничтожает культурное наследие Украины: пострадали более 800 объектов, — Минкульт

В министерстве заявили, что из разрушенных или поврежденных объектов ационального значения – 120, местного значения – 682, только что обнаруженных – 70.

Из-за действий России были повреждены или уничтожены в период с 24 февраля 2022 года по 25 декабря 2023 года 872 объекта культурного наследия. Об этом сообщили 9 января в Министерстве культуры и информационной политики.

Сообщается, что объектов национального значения – 120, местного значения – 682, только что обнаруженных – 70.

"Согласно данным ОВА, с начала полномасштабного вторжения полностью было разрушено 23 памятника, частично повреждено 672 памятника, степень повреждения 177 объектов остается неизвестной", — сказано в сообщении.

В министерстве заявили, что объекты культурного наследия повреждены или разрушены в 17 областях.

Харьковская область

В Минкульте заявили, что в регионе зафиксировано 216 поврежденных или разрушенных памятников культурного наследия (Богодуховский район – 4; Изюмский – 14; Красноградский – 2; Лозовский – 1; Харьковский – 181; Чугуевский – 14). В том числе 10 национального значения, 202 местного значения, 4 только что обнаруженных объектов культурного наследия.

Одесская область

Сообщается, что в регионе зафиксировано 119 поврежденных или разрушенных объектов (Белгород-Днестровский район – 1; Одесский – 117, Измаильский – 1). В том числе 28 национального значения, 91 местного значения.

Донецкая область

Министерство сообщила, что зафиксировано 111 объектов (Краматорский район – 36; Мариупольский – 26; Бахмутский – 28, Покровский – 17; Волновахский – 4) . В том числе 12 национального значения, 99 местного значения.

Херсонская область

Сообщается о 86 поврежденных или разрушенных объектах (Бериславский район – 10; Белозерский – 2; Каховский – 32; Херсонский – 42). В том числе 12 национального значения, 44 местного значения, 30 только что обнаруженных объектов культурного наследия.

Черниговская область

Отмечается, что было зафиксировано 70 поврежденных или разрушенных объектов культурного наследия Украины в этом регионе (Черниговский район – 63; Корюковский – 1; Новгород-Северский – 2; Нежинский – 3; Прилуцкий – 3 1). В том числе 27 национального значения, 37 местного значения, 6 только что обнаруженных объектов культурного наследия.

Киевская область

В министерстве заявили 69 объектах. (Белоцерковский район – 1; Броварской район – 5; Бучанский район – 14; Вышгородский район – 6, город Киев – 43). В том числе 16 памятников национального значения, 37 памятников местного значения и 16 только что обнаруженных объектов.

Запорожская область

В министерстве зафиксировано38 достопримечательностей местного значения (Василовский район – 12; Запорожский – 15; Пологовский – 10; Мелитопольский – 1 ).

Львовская область

Сообщается о 33 объектах культурного наследия (Золочевский район – 1; Стрыйский – 1; Франковский – 29; Галицкий – 2). В том числе 2 национального значения, 31 местного значения.

Днепропетровская область

В Минкульте заявили, что россияне повредили или уничтожили 32 объекта культурного наследия (Днепровский район – 15; Криворожский – 4; Никопольский – 13). В том числе 1 национального значения, 25 местного значения, 6 только что обнаруженных объектов культурного наследия.

Луганская область

Сообщается о 30 памятниках местного значения (Сватовский район – 5; Северодонецкий – 23, Щастинский – 2).

Сумская область

В министерстве заявили, что россияне повредили или уничтожили 25 объектов (Конотопский район – 5; Ахтырский – 12; Сумский – 7; Шосткинский – 1). В том числе 5 национального значения, 20 местного значения.

Николаевская область

В Минкульте заявили, что в этом регионе повредили или уничтожили 22 объекта культурного наследия (Николаевский район – 22). В том числе 3 национального значения, 15 местного значения, 4 только что обнаруженных объектов культурного наследия.

Хмельницкая область

Сообщается о 10 объектах (Шепетовский район – 2; Хмельницкий – 8). В том числе 1 национального значения, 5 местного значения, 3 только что обнаруженных объектов культурного наследия.

Винницкая область

В Минкульте заявили, что известно о 4 объектах поврежденных или разрушенных (Винницкий район – 4). В том числе 1 национального значения, 3 местного значения.

Полтавская область

Сообщается, что в этом регионе также известно о 4 объектах (Кременчугский район – 4). В том числе 1 национального значения, 2 местного значения, 1 только что обнаруженный объект культурного наследия.

Житомирская область

В министерстве заявили о двух объектах культурного наследия (Коростенский район – 2). В том числе 1 национальное значение, 1 местного значения.

Кировоградская область

Сообщается, что в этом регионе россияне повредили 1 объект культурного наследия в Александрийском районе. Он имеет местное значение.

Напомним, что 9 января российские оккупанты атаковали "Шахедами" приграничье Сумской области и попали в Дом культуры. В результате атаки также повреждены частные дома, линии электропередач. Информация о пострадавших уточняется.