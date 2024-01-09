Оккупанты атаковали "Шахедами" приграничье Сумской области и попали в Дом культуры, — ОВА

В результате атаки также повреждены частные дома, линии электропередач. Информация о пострадавших уточняется.

Related video

Российские войска запустили ударные дроны Shahed по пограничью Сумской области. В результате атаки есть повреждения инфраструктуры. В Telegram Сумская областная военная администрация сообщила подробности.

Враг нанес удар вечером 9 января. Россияне направили два БпЛА типа в поселок Краснопольской громады.

Важно

Российские пилоты-курсанты "тренируются" на громадах Сумщины и попадают по своим, — ЦНС

Оккупанты попали в местный Дом культуры. В результате атак также повреждены частные дома, линии электропередач.

На месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших уточняется.

"Будьте осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Ситуация на северной границе Украины

Российские оккупанты пока не формируют ударных групп для возможного нового наступления на севере Украины. Подробности 9 января сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх.

Он отметил, что, несмотря на непрерывные обстрелы пограничных зон в Сумской и Черниговской областях, пока нет признаков формирования ударных групп противника на северном направлении. Украинские защитники активно укрепляют границу на севере. Специалисты с помощью инженерных заграждений и установки минных полей, чтобы в случае атаки замедлить врага, или же не дать ему возможности продвинуться дальше.

Напомним, 14 декабря вражеская ДРГ пыталась проникнуть на Сумскую область. На место выдвинулись резервы подразделений Сил обороны, а также привлекли артиллерийский и минометный расчеты, рассказали пограничники. Для усиления направления на место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны. Также для охраны границы привлекли артиллерийский и минометный расчеты.