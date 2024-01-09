Окупанти атакували "Шахедами" прикордоння Сумщини та влучили у Будинок культури, – ОВА

Внаслідок атаки також пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Російські війська запустили ударні дрони Shahed по прикордонню Сумщини. Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури. У Telegram Сумська обласна військова адміністрація повідомила подробиці.

Ворог завдав удару ввечері 9 січня. Росіяни скерували два БпЛА типу у селище Краснопільської громади.

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Російські пілоти-курсанти "тренуються" на громадах Сумщини і влучають по своїх, — ЦНС

Окупанти влучили у місцевий Будинок культури. Внаслідок атак також пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач.

На місці працюють всі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на північному кордоні України

Російські окупанти наразі не формують ударних груп для можливого нового наступу на півночі України. Подробиці 9 січня повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

Він зазначив, що, попри безперервні обстріли прикордонних зон у Сумській і Чернігівській областях, наразі немає ознак формування ударних груп противника на північному напрямку. Українські захисники активно зміцнюють кордон на півночі. Фахівці за допомогою інженерних загороджень і встановлення мінних полів, щоб у разі атаки сповільнити ворога, або ж не дати йому можливості просунутися далі.

Нагадаємо, 14 грудня ворожа ДРГ намагалася проникнути на Сумщину. На місце висунулися резерви підрозділів Сил оборони, а також залучили артилерійський та мінометний розрахунки, розповіли прикордонники. Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони. Також для охорони кордону залучили артилерійський та мінометний розрахунки.